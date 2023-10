61 der deutschen Arbeitnehmenden fordern ein gesetzliches Recht auf Homeoffice

40 der hybrid Arbeitenden würden sich bei Homeoffice-Verbot nach einem neuen Arbeitsplatz umschauen

Mehr als jede:r Zweite (55 %) würde für mehr Flexibilität eine Gehaltseinbuße in Kauf nehmen

Jede:r Dritte erwartet, dank KI in Zukunft effizienter arbeiten zu können

Ist 2023 das Jahr der großen "Rückkehr ins Büro"? Immerhin knapp die Hälfte (46 Prozent) der deutschen Arbeitnehmenden gibt an, wieder Vollzeit im Büro zu arbeiten. Allerdings: Nur 18 Prozent der Befragten wollen das tatsächlich auch. Die Mehrheit (64 Prozent) präferiert Hybridarbeit: 40 Prozent am liebsten in Form von festgelegten Homeoffice-Tagen (strukturierte Hybridarbeit), 24 Prozent in Form einer flexiblen Lösung (keine festgelegten Homeoffice-Tage). 18 Prozent würden es bevorzugen, vollständig remote zu arbeiten. Diese und weitere Erkenntnisse liefert die State of Hybrid Work 2023, eine internationale Studie im Auftrag von Owl Labs, durchgeführt von Vitreous World*.

Sie zeigt abermals, dass ein Großteil der deutschen Arbeitnehmenden die Vorzüge des Homeoffice nicht mehr missen möchte: 33 Prozent der Befragten, die derzeit in einem hybriden Modell arbeiten, würden bei Homeoffice-Verbot ihres aktuellen Arbeitgebenden zwar erstmal ins Büro zurückkehren, sich aber nach einem neuen Arbeitsplatz umschauen. 7 Prozent würden sogar direkt kündigen.

Verpflichtende Büroanwesenheit ist das (noch) rechtens?

Die Mehrheit der deutschen Befragten (61 Prozent) findet darüber hinaus, dass es für die Arbeit aus dem Homeoffice wo möglich (40 Prozent der Arbeitsplätze in Deutschland gelten als geeignet für das Homeoffice) einen gesetzlichen Anspruch geben sollte. Derzeit gibt es in Deutschland keine gesetzliche Regelung dazu. Arbeitnehmende sind also auf das Wohlwollen ihrer Arbeitgebenden angewiesen, die Homeoffice-Genehmigungen im Prinzip jederzeit und ohne Begründung verweigern oder widerrufen können.

Frank Weishaupt, CEO bei Owl Labs, kommentiert: "Die Forderung zur vollständigen Rückkehr ins Büro bei Arbeiten, die problemlos von überall erledigt werden können, ist vielleicht legal, aber veraltet. Mitarbeitende sollten dort arbeiten dürfen, wo sie am produktivsten sind."

Vertrauen in remote Arbeitskräfte steigt, wenn auch langsam

Bereits 2022 zeigte der State of Hybrid Work-Report, dass Remote- und Hybridarbeit in Deutschland nicht ganz vorurteilsfrei gegenüber der Arbeit im Büro sind (sog. "Proximity Bias"). Auch 2023 machen sich 43 Prozent der Befragten noch Sorgen, dass ihre Vorgesetzten Mitarbeitende im Büro für fleißiger und vertrauenswürdiger halten als Teammitglieder im Homeoffice. 2022 waren es noch 56 Prozent. 35 Prozent befürchten, dass sie durch die Arbeit im Homeoffice weniger Mitspracherecht haben und Chancen verpassen, verglichen mit 44 Prozent im Jahr 2022.

"Das Vertrauen in Hybridarbeit nimmt zu, wir sind aber noch nicht am Ziel. Vorurteile halten sich hartnäckig. Dies führt im Jahr 2023 anscheinend zu neuen Verhaltensweisen von Teammitgliedern, die versuchen, im Büro Präsenz zu demonstrieren, obwohl sie lieber im Homeoffice arbeiten: Das Phänomen ‚Coffee Badging' beschreibt Mitarbeitende, die nur für ein paar Stunden ins Büro gehen, um ihr Gesicht zu zeigen, und dann direkt wieder nach Hause gehen", so Weishaupt.

Mehr als ein Drittel (38 Prozent) der deutschen Befragten, die aktuell hybrid arbeiten, gaben an, schon mal "Coffee Badging" betrieben zu haben. Weitere 16 Prozent würden es gerne mal versuchen.

Flexibilität regiert und toppt das Gehalt

Die Deutschen sind offenbar bereit, Opfer zu bringen, um mehr Flexibilität zu erhalten: 39 Prozent der Befragten würden für flexible Arbeitszeiten auf 10 Prozent oder mehr ihres Gehalts verzichten, 37 Prozent für einen flexiblen Arbeitsort. Noch beliebter ist mehr Freizeit: 45 Prozent würden für eine 4-Tage-Woche (8h/Tag) auf 10 Prozent oder mehr ihres Gehalts verzichten.

Frank Weishaupt, CEO bei Owl Labs, fasst zusammen: "Es besteht eine Sehnsucht nach einer besseren Work-Life-Balance und einer Abkehr von der 9-to-5-Mentalität. So könnte beispielsweise die Zunahme von KI-Tools zukünftig dazu beitragen, die Arbeit effizienter zu gestalten." Tatsächlich glauben 34 Prozent der Befragten, dass generative KI ihnen in den nächsten 5 Jahren dabei helfen wird, ihre Arbeit schneller oder effektiver zu erledigen.

Die Technik ist gefragt

Die Nachfrage nach flexibleren Arbeitsmodellen treibt auch die Nachfrage nach entsprechender Technologie und Tools voran. Acht von zehn Mitarbeitenden haben in hybriden Meetings laut der Studie schon einmal Zeit aufgrund technischer Schwierigkeiten verloren. Da überrascht nicht, dass Arbeitnehmende sich von ihren Arbeitgebenden in den nächsten zwei Jahren allem voran bessere Videokonferenztechnologie (33 Prozent) wünschen, gefolgt von KI-Assistenten (26 Prozent). Virtual-Reality-Headsets wünschen sich 19 Prozent. Vorsicht jedoch bei der Auswahl der richtigen Tools: 44 der Arbeitnehmenden haben das Gefühl, dass ihr Unternehmen zu viele Kommunikationsplattformen nutzt.

Trend zur Workspace-Wowisierung

Abseits von modernen Tools und der neuesten Technik bemühen sich Arbeitgebende laut Owl Labs verstärkt um eine ansprechende Büroumgebung, um Mitarbeitenden die Anwesenheit im Büro schmackhafter zu machen. Weishaupt kommentiert den Trend (im englischsprachigen Report auch als "Office Peacocking" betitelt), folgendermaßen: "Wir sehen immer häufiger auffällige Ausstattungen der Büroräume, die offenbar dazu beitragen sollen, Mitarbeitende wieder stärker ins Büro zu locken. Daran ist grundsätzlich erstmal nichts falsch, Unternehmen sollten aber die Funktionalität dabei nicht aus den Augen verlieren. Büros brauchen vielleicht ein Makeover, um neue Arbeitsformen besser zu unterstützen. Dies fängt oft aber mit Technologie an, die Zusammenarbeit von überall aus begünstigt."

*Die Umfrage wurde im Juni und Juli 2023 von Vitreous World im Auftrag von Owl Labs durchgeführt, wobei insgesamt 12.000 Vollzeitbeschäftigte in Großbritannien (2.000), den USA (2.000), Deutschland (2.000), Frankreich (2.000), den Niederlanden (2.000) und den nordischen Ländern (2.000) befragt wurden. Die Ergebnisse in dieser Meldung beziehen sich auf Deutschland.

