Original-Research: Cherry SE - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu Cherry SE



Unternehmen: Cherry SE

ISIN: DE000A3CRRN9



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 10.10.2023

Kursziel: 9,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Miguel Lago Mascato



Erster Erfolg bei Umsetzung der OEM-Strategie



Die Cherry SE hat kürzlich über eine vertiefte Zusammenarbeit mit dem Elektronikhersteller MEDION berichtet. Wenngleich diese umsatzseitig den Konzern kurzfristig nicht in neue Umsatzdimensionen führen wird, beurteilen wir die Kooperation als positiv und als ersten Schritt der angekündigten "180 Grad-Wende" zu einem weltweiten OEM-Partner im Switch-Geschäft. Weitere derartige Meldungen in der nächsten Zeit dürften die hohe strategische Relevanz des Ziels für Cherry untermauern.

Starker Partner im Massenmarkt: Mit der MEDION AG (Umsatz GJ 22/23: 877 Mio. Euro) findet Cherry einen langjährig etablierten Hersteller von Elektronikprodukten. Vor allem in der DACH-Region verfügt das Unternehmen (Hauptanteilseigner Lenovo: 88% d. Stimmrechte) mit einer breiten Produktpalette im Unterhaltungselektronik-Segment durch die enge Kooperation mit ALDI über einen sehr attraktiven Absatzkanal. Darüber hinaus sind die Produkte ebenso über den eigenen Online-Shop erhältlich (GJ 22/23: 58,6% d. Umsatzes).



Bestehende Zusammenarbeit aktuell ohne signifikante Erlöswirkung: Bisher arbeiten die beiden Unternehmen im für Cherry strategisch hochrelevanten Geschäftsfeld der High-End Gaming-Notebooks zusammen. Insgesamt finden sich auf der MEDION-Website drei Modelle der eSports-Brand ERAZER, die mit den ULP-Switches ausgestattet sind. Laut Unternehmen wurden mit dem aktuellen Angebot von drei Produkten bisher noch keine signifikanten Umsatzbeiträge im Components-Segment erwirtschaftet.



Gemeinsame Produktpalette wird durch engeren Austausch ausgebaut: Die vertraglich fixierte Zusammenarbeit zwischen den Parteien läuft zunächst bis 31.12.2025. Im Zentrum steht die Entwicklung von Produkten, die z.T. bereits in 2024 gelauncht werden sollen. So wird noch im laufenden Jahr eine Gaming-Tastatur mit der neuen Generation der MX-Switches gemeinsam entwickelt und danach auf den Markt gebracht. Weitere Keyboards sollen im nächsten Jahr folgen. Außerdem sollen die ULP-Schalter in einem neukonzipierten Gaming-Laptop von MEDION verbaut werden. Die Kollaboration beinhaltet neben diesen Design-in-Prozessen zudem auch regelmäßige gemeinsame Planungen von Bestellmengen.



Meldung verdeutlicht Fokus auf Umsetzung der OEM-Strategie: Der Direktvertrieb von Tatstatur-Schaltern an Hersteller ist oberste Priorität des neuen Managements. Die rasche Umsetzung eines entsprechenden Teilschrittes werten wir als positiv und reflektiert u.E. das durch langjährige Branchenerfahrung aufgebaute Netzwerk des neuen Vorstands. Das OEM-Geschäft dürfte mittelfristig die Visibilität für das gesamte Components-Geschäft deutlich erhöhen und auch positiv auf die Kapazitätsauslastung der MX-Produktion wirken. So betragen die Produktlebenszyklen der MEDION-Produkte zwischen 18 und 24 (Tastaturen) bzw. 32 Monaten (Notebooks).



Fazit: Für den Strategieschwenk hin zum Direktvertrieb von Keyboard-Switches hat C3RY bereits kurz nach Verkündung in diesem Bereich den ersten Partner gefunden. Für weitere Kooperationen mit höherer kommerzieller Relevanz (bspw. Microsoft, Lenovo, Logitech) dürfte im Falle eines erfolgreichen Starts der nun vertraglich fixierten Zusammenarbeit mit MEDION der Weg geebnet sein. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 9,00 Euro.







+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/27851.pdf



Kontakt für Rückfragen

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°