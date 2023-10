Köln (ots) -Jürgen Krisch wird neuer Senior Vice President Technology bei Gruner + Jahr unter dem Dach von RTL Deutschland. Ab Dezember wird er in dieser Position den Bereich Technology bei Gruner + Jahr verantworten und damit die Nachfolge von Dr. Walter Sinowski antreten, der Ende des Jahres in den Ruhestand gehen wird. Mit seinem umfangreichen Hintergrund im E-Commerce-IT Umfeld und seiner langjährigen Expertise wird Krisch eine Schlüsselrolle in der Transformation des Unternehmens einnehmen."Wir freuen uns außerordentlich, Jürgen Krisch in unserem Team willkommen zu heißen und mit ihm die Transformation von Gruner + Jahr zu gestalten", sagt Carina Laudage, Chief Product Officer und Mitglied der Geschäftsführung bei Gruner + Jahr: "Gleichzeitig möchten wir uns bei Walter Sinowski bedanken, der maßgeblich zum Wachstum und Erfolg unseres Unternehmens beigetragen hat und ihm alles Gute für seinen Ruhestand wünschen." Frank Penning, Chief Information Officer von RTL Deutschland, ergänzt: "Jürgen Krischs eindrucksvolle Erfolgsbilanz in der E-Commerce- und Technologiebranche, kombiniert mit seiner starken Führungsqualität, wird uns dabei unterstützen, unsere technologischen Entwicklungen weiter zu beschleunigen und auf die nächste Stufe zu heben. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit."Krisch bringt eine umfangreiche berufliche Laufbahn im E-Commerce-IT Umfeld mit sich. Seit 1996 hat er in verschiedenen leitenden Positionen im Verkauf digitaler und physischer Produkte im E-Commerce gearbeitet, wobei sein Hauptaugenmerk in den letzten zehn Jahren auf dem eCom-Fashion Bereich lag.Vor seinem Eintritt bei Gruner + Jahr war Jürgen Krisch Director Software Engineering für die Großkunden-Betreuung bei Arvato Bertelsmann. Dort führte er erfolgreich technologische Initiativen durch, die zur Optimierung der Kundenerfahrung und zur Stärkung der E-Commerce-Präsenz beitrugen. Später setzte er seine Expertise bei der Otto Group ein, wo er wesentlich zur technologischen Entwicklung im Mode- und E-Commerce-Sektor beitrug. Zuletzt war Krisch als Chief Technology Officer bei der Spreadgroup tätig, wo er die digitale Transformation und die Organisationsentwicklung maßgeblich vorantrieb.Neuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.Pressekontakt:Konstantin von Stechow: Stv. Leiter / Senior Manager Unternehmenskommunikation | T: +49 221-456-74239 | konstantin.vonstechow@rtl.deThomas Bodemer: Senior Manager Unternehmenskommunikation | T: +49 221-456-74314 | thomas.bodemer@rtl.deMarie-Theres Gühmann: Senior Bildredakteurin | T: +49 221-456-74270 | marie-theres.guehmann@rtl.deOriginal-Content von: RTL Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72183/5622193