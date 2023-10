FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS AUCTION TECHNOLOGY GROUP TARGET TO 880 (900) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS GB GROUP PRICE TARGET TO 340 (375) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS HALEON PRICE TARGET TO 367 (381) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES DELIVEROO PRICE TARGET TO 120 (115) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES WISE PRICE TARGET TO 685 (675) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS ALPHA FINANCIAL MARKETS PRICE TARGET TO 420 (580) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS CRODA INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 5000 (6800) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS YOUGOV PRICE TARGET TO 1350 (1640) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS CRODA PRICE TARGET TO 4600 (5200) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1460 (1540) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS SPIRENT PRICE TARGET TO 96 (158) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES FERGUSON PRICE TARGET TO 16050 (14150) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 80 (77) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS SPIRAX-SARCO PRICE TARGET TO 11100 (11500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS ASOS PRICE TARGET TO 510 (610) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS BOOHOO PRICE TARGET TO 25 (35) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 4800 (5100) PENCE - 'SECTOR PERFORM'



