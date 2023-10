Stuttgart (ots) -Das Album Bird Lives war der große Gewinner bei der diesjährigen Grammy-Verleihung: Es war in drei Kategorien nominiert und John Beasley erhielt den Preis für das Beste Arrangement für Großensembles. Nach überragenden Kritiken weltweit für dieses Charlie Parker Tribute Album der vorerst krönende Abschluss. Nun kann man fulminante Musik live in Deutschland erleben.Das ist ein Abend, der nicht nur Jazzfreunde anspricht. Die beiden Co-Arrangeure Beasley und Lindgren (Artist in Residence der SWR Big Band) und die SWR Big Band sind ein eingespieltes Gespann. Hohe Intensität und Emotionalität gehören genauso dazu, wie die außergewöhnlichen Interaktionen auf der Bühne, die jeden Abend ganz besondere, lebendige Momente versprechen.Das gilt auch für die internationalen Gäste. Drei der angesagtesten Rising Stars der europäischen Jazz-Szene sind mit dabei und sorgen genauso dafür, dass die Musik von Charlie Parker lebendig bleibt. Aus Frankreich kommt Jazzsängerin Camille Bertault, die schon auf dem Album gesungen hatte. In England ist die 21-jährige Tenorsaxophonistin Emma Rawicz die Entdeckung des Jahres, wo sie auch schon mehrere Preise erhielt, und in Deutschland hat sich der 22jährige Altsaxophonist Jakob Manz inzwischen vom Großtalent zu einem der besten Vertreter seines Fachs entwickelt und ist auch mehrfach mit der SWR Big Band aufgetreten.Alles in allem ein Gipfeltreffen des Jazz, das mit der Musik Charlie Parkers die Genregrenzen öffnet. Charlie "Bird" Parker hat den Modern Jazz wie kein zweiter geprägt. Bis heute beeinflusst seine Musik Jazzmusiker weltweit. Sein 100. Geburtstag wäre 2020 gewesen und das war der Ausgangspunkt für das von der Kritik gefeierte Album "Bird Lives", das gemeinsam mit den Co-Arrangeuren Magnus Lindgren und John Beasley entstand. Beasley erhielt 2022 mit dem Album den Grammy für das Beste Arrangement für den Song "Scrapple from the Apple". Wie lebendig das musikalische Vermächtnis Parkers ist, zeigt die Art und Weise wie Lindgren und Beasley Parkers Musik neu gedacht, neu konzipiert und mit der SWR Big Band neu interpretiert haben. Gleichzeitig übertragen sie so sein musikalisches Erbe stilvoll ins 21. Jahrhundert.Im Repertoire finden sich Parker-Kompositionen wie Scrapple from the Apple (https://www.youtube.com/watch?v=kbnaZ7qaVf8), Confirmation oder Donna Lee, aber auch Songs wie Summertime oder Cherokee. Saxophonist und Flötist Magnus Lindgren und Pianist John Beasley haben dabei erstmals gemeinsam an den Arrangements gearbeitet. Für beide ein neuer Weg, Musik im besten Sinne gemeinsam entstehen zu lassen und die Vorgabe zu erfüllen, neue Generationen an die Musik von Bird heranzuführen.20.02.2024 | BIRD LIVES | Wuppertal21.02.2024 | BIRD LIVES | HannoverTickets sind erhältlich unter www.myticket.de sowie telefonisch unter 040-23 72 400 30 und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.Video: SWR Big Band I Grammy nominated BIRD LIVES Album I Making of feat. Magnus Lingren & John BeasleyREVIEWS/ACCLAIM:Grammy: Best Arrangement for Large Ensemble: John Beasley, Scrapple from the appleGrammy nomination: SWR Big Band, Best Large Ensemble; John Beasley: Best improvised jazz solo, CherokeeGerman Record Critic's Award: "Bird Lives" voted one of the best releases for artistic quality, including repertoire, performance and sound production."Top ten albums -JAZZIZ Nov 2021 (USA)A perfect album -Stuttgarter Zeitung (DE)A sweeping tribute by a top-flight ensemble. -WBGO (USA)Gorgeous big band and string arrangements. -Marlbank (GB)"Bird Lives justifies its [...] Parkers music with energy and intensity." - Orkesterjournalen (SE)"Virtuoso soloists and an energetic collective create the impression of a colorful Broadway show." L'Alsace (FR)"An inspired and versatile tribute album." - Lira (SE)Pressekontakt:Wizard Promotions Konzertagentur GmbH im Auftrag für C² CONCERTS GmbHpresse@wizpro.comOriginal-Content von: Wizard Promotions Konzertagentur GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169781/5622262