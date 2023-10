Köln (ots) -Das WDR Sinfonieorchester und Cristian M\u0103celaru, Chefdirigent des WDR Sinfonieorchesters seit 2019/20, werden ihre erfolgreiche gemeinsame Arbeit auch in der Spielzeit 2025/26 fortsetzen. Nach zwei Laufzeiten als Chefdirigent wird der gebürtige Rumäne 2025/26 als Artistic Partner dem WDR Sinfonieorchester weiter verbunden bleiben. Dazu gehören drei Konzertprogramme in Köln und ganz Nordrhein-Westfalen, Gastspiele sowie Produktionen."Wir freuen uns sehr, dass wir diesen weltweit erfolgreichen Dirigenten und leidenschaftlichen Botschafter für die klassische Musik über die Vertragslaufzeit hinaus am Pult des WDR Sinfonieorchesters erleben können", erklärte WDR-Intendant Tom Buhrow. "Das besondere Engagement der Musikerinnen und Musiker sowie ihre große Erfahrung in der Vielfalt der Stilistiken bereicherten unsere Zusammenarbeit von Beginn an", so Cristian M\u0103celaru. "Ich bin überglücklich, dass ich in dieser neuen Funktion als künstlerischer Partner dem WDR Sinfonieorchester eng verbunden bleibe. Denn in unseren gemeinsamen Erfolgen sind gegenseitiger Respekt und Wertschätzung erlebbar."Neben den Projekten im Sendegebiet und Köln feierten das WDR Sinfonieorchester und Cristian M\u0103celaru in den letzten Jahren große Erfolge, unter anderem bei den BBC Proms, dem George Enescu Festival Bukarest, in der Elbphilharmonie oder im Concertgebouw Amsterdam sowie bei hochgelobten CD-Produktionen mit Werken von Bela Bartók oder Antonin Dvorák.Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.deFotos finden Sie unter www.ard-foto.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5622287