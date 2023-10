Hamburg (ots) -Die Volontariatsausbildung im NDR steht für zwei starke Volontariate: das Regionalvolontariat und das Programmvolontariat. Nun stärkt der NDR die Regionen nachhaltig und erhöht die Anzahl der Plätze für das Regionalvolontariat von vier auf acht Stellen. Das Bewerbungsverfahren läuft.NDR Intendant Joachim Knuth: "Die Berichterstattung aus der Region ist eine der großen Stärken des Norddeutschen Rundfunks. Mit der Ausweitung der NDR Regionalvolontariate bieten wir künftig noch mehr jungen Menschen die Gelegenheit, ihre journalistische Ausbildung in den Landesfunkhäusern und Regionalstudios zu absolvieren. Damit stärken wir die journalistische Kompetenz des NDR vor Ort langfristig. Die Arbeit aus Heide oder Greifswald ist für mich genauso wichtig wie aus dem Hauptstadtstudio und unseren Auslandsbüros."Gesucht: Begeisterung für die RegionDie Regionalvolontär*innen bereichern den NDR mit ihren Ideen und Ansätzen in der regionalen Berichterstattung. Dafür werden sie in einem der Landesfunkhäuser crossmedial in Audio-, Video- und Onlinejournalismus ausgebildet. Eines der Sendegebiets-Länder, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern oder Hamburg, ist für die regionalen Talente zwei Jahre lang die journalistische Heimat. Dabei lernen sie die kleinen und großen Studios und Landesfunkhäuser im Norden kennen. Sie beobachten gesellschaftliche und politische Entwicklungen in ihrem Berichtsgebiet und sind als Reporter*in immer nah dran am Geschehen. Nach erfolgreichem Abschluss des Regionalvolontariats können die Volontär*innen im NDR Landesfunkhaus bzw. einem der NDR Studios in Norddeutschland als Nachwuchsjournalist*in einsteigen.Jetzt für das Regionalvolontariat 2024 bewerbenBis zum 30. Oktober 2023 können Bewerbungen für das Regionalvolontariat ausschließlich über das Bewerbungsportal des NDR eingereicht werden: https://www.ndr.de/der_ndr/karriere/stellenangebote/index.html#2251Der NDR bietet zwei journalistische Volontariate an: das Regionalvolontariat und das Programmvolontariat. Die Ausschreibung für das Programmvolontariat beginnt am 18. Dezember 2023 und endet am 29. Januar 2024. Alle weiteren Termine sind auf den Seiten des Regional- und des Programmvolontariats (https://www.ndr.de/der_ndr/karriere/ausbildung/Das-Programmvolontariat,volontariat114.html) zusammengefasst. Gemeinsamer Ausbildungsbeginn ist der 1. August 2024 in Hannover.Mehr Infos zu den Regionalvolontariaten: https://ots.de/CpBZe4Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.dewww.twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/5622303