- EVR hat ein systematisches Probenahmeprogramm auf dem Kupfer-Gold-Projekt La Cienaga abgeschlossen.

- Die Durchschnittswerte von insgesamt 119 Proben ergaben 0,88 % Cu, 2,51 g/t Au und 5,61 g/t Ag.

- In der Eagle Zone ergab die Probe #1844128 den höchsten Goldgehalt

83,87 g/t Au, 2,9 % Cu, 7,7 g/t Ag

- Es werden weitere detaillierte Kartierungen und Probenahmen, einschließlich Schürfungen, durchgeführt; die Ergebnisse werden für die Evaluierung der Bohrziele verwendet.

- Die im Jahr 2021 festgelegten New Standard Claims wurden so angepasst, dass der Schwerpunkt auf einer starken strukturellen Anomalie liegt.

29. September 2023 / IRW-Press / EV Resources Limited (ASX: EVR) ("EVR" oder "das Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass es eine erste geologische Überprüfung des Kupfer-Gold-Projekts La Cienaga in La Paz County, Arizona, USA, abgeschlossen hat.

Das Projekt befindet sich in den Buckskin Mountains im westlichen Zentrum von Arizona und umfasst das Gebiet im Unterbezirk Cienaga, auf das 85 % des gesamten im Buckskin District produzierten Golds entfallen, obwohl dort seit den 1920er Jahren kein Abbau mehr stattgefunden hat. Dies folgt auf die Konsolidierung des Grundbesitzes beim Projekt New Standard (siehe ASX-Meldung vom 10. Mai 2023 "New Standard Project Land Position Consolidated").

Die überwiegende Mineralisierung des Buckskin-Distrikts ist auf ein regionales Verschüttungsereignis zurückzuführen, das durch tektonische Überlagerungen verursacht wurde. In den Buckskins kam es zu einer regionalen Mineralisierung im MVT-Stil, bei der sich die Eisen-Oxid-Kupfer-Mineralisierung entlang der stratigrafischen Strukturen in den paläozoischen Sedimentgesteinen abgelagert hat. Nachfolgende Ausdehnungen und Verschiebungen haben das Gebiet weiter geprägt. Ein charakteristisches Merkmal der Eagle Zone sind vertikale Sedimentformationen, die eine Mineralisierung beherbergen.

Abbildung 1 - La Cienaga-Claims und geologische Merkmale

Eagle Zone - Erstes Explorationsprogramm

Die vor kurzem abgesteckte Eagle Zone (siehe Karte 1, oben und für weitere Details Karte 2, unten) hat ausgezeichnete Probenergebnisse geliefert. Eine vollständige Liste der Probenergebnisse finden Sie in Tabelle 1 (siehe unten).

In der Eagle Zone befinden sich zahlreiche alte Minenanlagen; mehr als 4.000 m Untertageanlagen sind in den staatlichen und regionalen Aufzeichnungen aufgeführt. Viele der unterirdischen Erschließungen wurden vor 1910 abgeschlossen und es gibt nur wenige Aufzeichnungen darüber. Der historische Bergbau in der Eagle Zone ist auf die zerklüfteten Gipfel und Aufschlüsse des Double Eagle Shafts und des Gray Eagle Shafts begrenzt. Historische Aufzeichnungen, Karten und Profile werden derzeit in ein 3D-Arbeitsmodell integriert. Es sind zahlreiche Zufahrtsstraßen vorhanden, und es sind nur geringfügige Instandsetzungsarbeiten erforderlich, um die Bohrarbeiten durchzuführen.

In der Eagle Zone kommt die Kupferoxidmineralisierung in Verbindung mit massivem Hämatit, Hämatit-Brekzien und lokalem Musketovit (hydrothermaler Magnetit) vor. Die Kupfer-Oxid-Arten sind weiter ausgeprägt und weisen Malachit, Chrysokoll, Azurit, Brochanthit und andere auf. Die spätere Einlagerung von subvertikalem Vulkangestein verläuft entlang des Trends mit den vertikalen Sedimentgesteinen und westlich eines Basaltstroms aus dem Tertiär mit einer Mächtigkeit von 100 Metern. Das historische Bergbaugebiet konzentriert sich auf die mineralisierten Kontaktflächen der sedimentären Abfolge. Zahlreiche Aderverläufe erstrecken sich nach Südwesten; in der Nähe wurde auch eine Grundgebirgsverwerfung festgestellt.

Abbildung 2 - Eagle Zone, innerhalb des Projekts La Cienaga

Foto 1 - Vertikaler Rhyolithschlot in der Eagle Zone mit kieselsäurehaltiger und argillischer Alteration. Standort der Proben 1843963-969

Foto 2 - Eagle Zone. Vertikaler Rhyolith-Schlot mit kieselsäurehaltiger und argillischer Alteration. Proben 1843970-979

Der freiliegende Teil dieser Zone stellt sich als ein Block aus stark mineralisierten (Eisenoxid/Kupferoxid) paläozoischen Karbonaten und siliklastischen Sedimenten dar, die in eine subvertikale Richtung gedreht wurden. Entlang dieses Trends wurde eine mehr als 5 km lange, strukturell kontrollierte Quarzgangmineralisierung identifiziert.

Foto 3 - Blick nach Nordosten auf das Gebiet des Gray Eagle Shafts. Der ca. 20 m breite eiserne Hut ist subvertikal ausgerichtet.

Foto 4 - Mesothermaler Quarzgang mit drusigem Quarz, der die Hohlräume einfasst (epithermaler Überdruck)

Die höchstgradige Probe #1844128 wurde in der Eagle Zone entnommen.

Probe #1844128:

83,87 g/t Au, 2,9 % Cu, 7,7 g/t Ag, 0,19 % TREO (einschließlich: 804 ppm Ce, 53 ppm Gd, 386 ppm Nd, 96 ppm Pr, 74 ppm Sm, 57 ppm Y). Keine anderen Proben ergaben ein TREO-Ergebnis.

Foto 5 - Probe 1844128

New Standard Zone - erneut besichtigt und neu ausgerichtet

Das New-Standard-Projektgebiet wurde während der Sommerfeldsaison besucht. Der Zugang von Parker, AZ, beträgt 15 Meilen über eine asphaltierte und unbefestigte Straße. Mineoro wurden von EV Resources frühere Proben des Projekts aus dem Jahr 2022 zur Verfügung gestellt; diese Informationen wurden als Ergänzung zu einer vollständigen geologischen Erkundung verwendet.

Das New Standard Projekt kann in einen Ost- und einen Westteil unterteilt werden, die durch den Central Arizona Project Water Canal getrennt sind. Die Osthälfte wurde kurz besucht und war bereits im Jahr 2022 kartiert und beprobt worden. Die in der Osthälfte festgestellte Mineralisierung befindet sich in Karbonaten, Eisenoxiden und Kupferoxiden und ist lückenhaft und nicht kontinuierlich, jedoch entlang stratigrafischer Strukturen konzentriert. Diese Landposition wurde aufgegeben, um die Exploration auf die Westhälfte zu konzentrieren - die goldhaltige Mineralisierung steht hier sowohl mit strukturellen Zonen mit niedrigem Neigungswinkel als auch mit subvertikalen Strukturen in Zusammenhang, die eine vulkanisch bedingte Mineralisierung beherbergen.

Foto 6 - Struktur mit niedrigem Einfallswinkel

Ein geschichteter rhyolitischer Schlot kann an der Oberfläche etwa 500 m weit verfolgt werden; diese Struktur ist verkieselt und enthält ausgelaugte Sulfidkörner.

Probe Au (ppm) Ag (ppm) 1844150 0,290 0,3 1844152 0,176 0,8 1844153 0,172 1,4 1844154 0,211 0,8

Foto 7 - Vertikaler Rhyolith-Schlot. New Standard West Zone

Die von Mineoro in der Westhälfte durchgeführten Probenahmen ergaben Goldwerte von 0,019 ppm bis zu 23,10 ppm und einen Durchschnittswert von 2,78 ppm (Gramm pro Tonne) aus 19 Proben.

Foto 8 - Vertikaler Rhyolith-Schlot New Standard West Zone

Probe Au (ppm) Ag (ppm) Cu (%) 1844146 23, 6,1 7,07 1844148 18,9 14,1 4,68

Nächste Schritte

EVR wird eine weitere und detailliertere Probenahme- und Grabenkampagne bei La Cienaga planen, auf deren Grundlage dann Studien zur Bestimmung der Bohrziele durchgeführt werden.

Tabelle 1 - La Cienaga Probenahmeprogramm - Tabelle der signifikanten Ergebnisse

Proben Nummer Rechtswert Hochwert Wt (kg) Au (ppm) Ag (ppm) Cu (ppm) 1844102 762181 3788690 2,10 0,50 1844103 762181 3788690 2,80 15,93 1,70 1844104 762084 3788605 3,80 1,20 1844105 762080 3788583 2,20 - 0,30 1844107 762300 3789357 1,90 4,60 1844108 762300 3789357 3,60 10,40 4,00 1844109 762300 3789357 4,60 8,33 2,80 1844110 762300 3789357 2,10 14,30 3,20 1844111 762335 3789276 2,00 9,67 2,20 1844112 762335 3789276 2,60 1,20 1844113 762335 3789276 2,30 1,70 1844114 762335 3789276 1,50 1,40 1844115 762335 3789276 0,80 1,60 1844117 762390 3789331 0,50 2,20 1844118 762468 3789524 4,20 1,40 1844119 762468 3789524 1,70 2,10 29.619,00 1844120 763334 3789894 2,00 1,70 1844121 763328 3789878 3,70 2,20 1844122 763328 3789878 2,70 2,60 1844123 763342 3789849 2,00 1,70 1844124 762252 3788633 1,20 5,07 0,40 27.906,00 1844125 762252 3788633 2,00 0,70 1844127 762639 3789002 0,70 5,73 - 0,30 1844128 762742 3789062 1,00 83,87 7,70 28.970,00 1844129 762755 3789026 0,90 0,60 1844130 763013 3789046 1,00 0,70 1844131 763013 3789046 1,80 15,00 1844132 763013 3789046 1,90 1,10 1844134 763033 3789045 0,90 2,30 1844135 763033 3789045 1,00 2,70 1844136 763033 3789045 1,40 1,10 1844137 763033 3789045 1,20 2,60 1844138 763033 3789045 0,90 0,70 1844139 762944 3788800 1,50 0,80 1844140 762940 3788793 2,70 0,70 1844141 762909 3788764 1,50 0,40 1844142 762922 3788769 3,00 1,80 1843922 762869 3788936 1,80 0,80 1843923 762869 3788931 1,90 17,40 146.676,00 1843924 762869 3788926 2,00 17,80 2,30 1843925 762869 3788921 1,80 6,53 1,70 1843926 762869 3788916 1,90 0,70 1843927 762869 3788911 1,76 4,07 1,70 1843934 762940 3788891 1,60 - 0,30 1843935 762843 3789006 1,70 3,00 35.795,00 1843936 762997 3789105 2,00 16,40 1843937 762980 3789088 2,00 0,50 1843938 759992 3787600 2,20 - 0,30 1843939 759982 3787616 1,50 - 0,30 1843940 759982 3787606 1,90 - 0,30 Proben Nummer Rechtswert Hochwert Wt (kg) Au (ppm) Ag (ppm) Cu (ppm) 1843942 759949 3787593 1,70 0,40 1843943 759881 3787537 1,80 5,13 0,50 1843944 759628 3787652 2,00 - 0,30 1843945 759616 3787713 1,70 0,50 1843946 759616 3787703 1,80 - 0,30 1843947 759616 3787693 1,90 - 0,30 1843948 759616 3787683 2,00 - 0,30 1843949 759616 3787673 1,90 - 0,30 1843950 759616 3787663 1,80 - 0,30 1843951 759616 3787653 2,20 - 0,30 1843952 759610 3787719 2,00 - 0,30 1843953 759610 3787733 2,30 - 0,30 1843954 759590 3787797 2,20 - 0,30 1843955 759590 3787787 1,90 - 0,30 1843956 759590 3787777 2,00 - 0,30 1843957 759584 3787799 2,00 - 0,30 1843958 761036 3788060 1,80 - 0,30 1843959 761095 3788067 1,60 17,27 2,10 1843960 761095 3788057 1,50 - 0,30 1843962 761287 3788182 1,90 - 0,30 1843963 761630 3788113 2,10 0,50 1843964 761630 3788103 2,20 1,00 1843965 761630 3788093 2,00 1,60 1843966 761630 3788083 1,80 2,80 1843967 761630 3788073 2,00 6,40 1843968 761630 3788063 2,10 2,10 1843969 761630 3788053 2,00 2,10 1843970 760602 3788133 2,30 0,40 1843971 760602 3788123 2,20 - 0,30 1843972 760602 3788113 2,80 - 0,30 1843973 760602 3788103 1,80 - 0,30 1843974 760602 3788093 2,00 - 0,30 1843975 760602 3788083 2,10 - 0,30 1843976 760602 3788073 1,70 - 0,30 1843977 760602 3788063 1,70 - 0,30 1843978 760602 3788053 2,00 - 0,30 1843979 760597 3788144 1,90 - 0,30 1843980 760299 3788335 1,30 - 0,30 1843982 760299 3788345 1,10 - 0,30 1843983 760300 3788330 1,00 - 0,30 1843984 762266 3788663 0,30 >100 1843985 762266 3788653 0,50 >100 1671162 763142 3789126 2,70 2,60 63.895,00 1671163 763338 3789279 1,70 7,40 1671164 763461 3789340 1,50 13,80 1,80 1671165 763585 3789394 1,80 - 0,30 1671166 763606 3789410 1,20 - 0,30 1671167 763591 3789411 1,40 0,40 1844144 772416 3781083 0,51 1,80 129.423,00 1844145 772311 3780743 0,58 0,80 25.057,00 1844146 772114 3780445 0,70 21,67 6,10 70.711,00 1844147 772114 3780435 0,42 1,20 1844148 772114 3780425 0,21 18,93 14,10 46.753,00 1844149 772114 3780415 0,20 - 0,30 1844150 772450 3780605 0,21 - 0,30 1844152 772450 3780595 1,05 0,80 1844153 772450 3780585 0,84 1,40

Proben Nummer Rechtswert Hochwert Wt (kg) Au (ppm) Ag (ppm) Cu (ppm) 1844154 772450 3780575 0,51 0,80 1844155 772023 3780896 1,31 0,50 1844156 772057 3780801 0,62 - 0,30 1844157 772057 3780791 0,60 1,10 1844158 772057 3780781 0,52 0,80 1844159 772343 3780664 0,40 - 0,30 1844160 773162 3780652 0,16 - 0,30 1844161 773162 3780642 0,25 - 0,30 1844162 773162 3780632 0,51 - 0,30

Leere Zelle in der Ergebnistabelle - Sind Ergebnisse unterhalb der Meldegrenzen

Diese ASX-Meldung wurde vom Board von EV Resources Limited (EVR) zur Veröffentlichung freigegeben.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Aussagen bezüglich der Pläne von EVR in Bezug auf seine Mineralgrundstücke und Programme sind zukunftsgerichtete Aussagen. Es kann nicht garantiert werden, dass die Pläne von EVR für die Erschließung seiner Mineralgrundstücke wie derzeit erwartet verlaufen werden. Es kann auch nicht zugesichert werden, dass EVR in der Lage sein wird, das Auftreten zusätzlicher Mineralressourcen zu bestätigen, dass sich eine Mineralisierung als wirtschaftlich erweisen wird oder dass eine Mine auf einem der Mineralgrundstücke von EVR erfolgreich entwickelt werden wird. Die Leistung von EVR kann von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens und seiner Directors, Mitarbeiter und Auftragnehmer liegen. Diese Aussagen beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf Aussagen über die zukünftige Produktion, Ressourcen oder Reserven und Explorationsergebnisse. Alle diese Aussagen unterliegen bestimmten Risiken und Ungewissheiten, von denen viele schwer vorhersehbar sind und die im Allgemeinen außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, was dazu führen könnte, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert bzw. prognostiziert wurden. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem: (i) jene, die sich auf die Interpretation von Bohrergebnissen, die Geologie, den Gehalt und die Kontinuität von Mineralvorkommen und die Schlussfolgerungen wirtschaftlicher Bewertungen beziehen, (ii) Risiken, die sich auf mögliche Schwankungen der Reserven, des Gehalts, der geplanten Bergbauverwässerung und des Erzverlustes oder der Gewinnungsraten sowie auf Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne beziehen, (iii) das Potenzial für Verzögerungen bei Explorations- oder Erschließungsaktivitäten oder beim Abschluss von Machbarkeitsstudien, (iv) Risiken im Zusammenhang mit Rohstoffpreis- und Wechselkursschwankungen, (v) Risiken im Zusammenhang mit dem Versäumnis, rechtzeitig und zu akzeptablen Bedingungen eine adäquate Finanzierung zu erhalten, oder Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen oder beim Abschluss von Erschließungs- oder Bauaktivitäten und (vi) andere Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit den Aussichten, Liegenschaften und der Geschäftsstrategie des Unternehmens. Unsere Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die nur zum Datum dieses Dokuments gelten, und wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu überarbeiten und zu verbreiten, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieses Dokuments oder das Eintreten oder Nichteintreten von Ereignissen zu berücksichtigen.

Erklärung der sachkundigen Person

Die Informationen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Explorationsergebnisse beziehen, basieren auf Informationen, die von Dr. Michael Feinstein, einem zertifizierten Fachgeologen und Mitglied des American Institute of Professional Geologists, erstellt wurden. Dr. Feinstein ist ein lizenzierter professioneller Geowissenschaftler, der beim American Institute of Professional Geologists registriert ist und seinen Wohnsitz in den USA hat.

Dr. Feinstein verfügt über ausreichende Erfahrungen, die für die Art der Mineralisierung und die Art der Lagerstätte, um die es hier geht, sowie für die Tätigkeit, die sie ausüben, relevant ist, um als sachkundige Person (Competent Person - "CP") gemäß der Definition in der Ausgabe 2012 des "JORC Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves" qualifiziert zu sein. Dr. Feinstein erklärt sich damit einverstanden, dass die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen in der Form und in dem Zusammenhang, in der sie erscheinen, wiedergegeben werden. Dr. Feinstein ist Berater des Unternehmens und hält keine Aktien an EV Resources Limited. Dr. Feinstein ist damit einverstanden, dass die Informationen in dieser Mitteilung in der Form und in dem Zusammenhang, in dem sie erscheinen, wiedergegeben werden.

Compliance-Erklärung

Diese Pressemitteilung enthält Informationen über das Projekt La Cienaga, die aus den ASX-Meldung vom 10. Mai 2023, 15. September 2022 und 15. März 2022 entnommen wurden und in Übereinstimmung mit der Ausgabe 2012 des "Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves" ("2012 JORC Code") berichtet werden. EVR bestätigt, dass ihr keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der ursprünglichen ASX Pressemitteilung enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

