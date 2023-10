Berlin (ots) -Entgegen der Meinung des Gesundheitsministers Karl Lauterbach (SPD) nehmen die Lieferengpässe im pädiatrischen Bereich kein Ende. Die beginnende Erkältungssaison verschärft die Lage zusätzlich und viele Betroffene fragen sich zurecht: wie geht es weiter? In der heutigen APOTHEKE LIVE-Sendung mit Vorstandsmitgliedern des Kinderarzneimittelherstellers InfectoPharm und der Chefredakteurin von APOTHEKE ADHOC wird ein Einblick in die aktuelle Situation gegeben, ein Rückblick, wie es dazu kommen konnte, und ein Ausblick darauf, was uns noch bevorsteht.In der vergangenen Saison wurden mehr Antibiotika in den deutschen Markt geliefert als je zuvor - und trotzdem kam es zu den massiven Engpässen, die Lauterbach zum Handeln gezwungen haben. Kein Wunder: Zahlreiche Hersteller haben sich in den vergangenen Jahren zurückgezogen. Der Markt hat sich dramatisch verengt, allerdings profitiert davon niemand.Im APOTHEKELIVE heute Abend ab 20 Uhr geben Philipp Zöller und Dr. Markus Rudolph, beide Mitglieder der Geschäftsführung des Kinderarzneimittelherstellers InfectoPharm, exklusive Hintergrundinformationen. Sie werfen einen Blick auf die Ursachen, die zu den Engpässen geführt haben, zeigen auf, wie InfectoPharm mit der angespannten Situation umgeht, und geben einen konkreten Ausblick auf die kommende Wintersaison. Aus ihrer Sicht drohen nämlich schon bei den nächsten Wirkstoffen neue Probleme.Die beiden Unternehmenschefs stehen außerdem live für die Beantwortung von Fragen zur Verfügung. Moderiert wird das APOTHEKELIVE von Nadine Tröbitscher, Chefredakteurin von APOTHEKE ADHOC.Ab 20 Uhr können sich Apothekenteams heute Abend bei APOTHEKELIVE "Mangelware Kinderantibiotika - Ein Hersteller deckt auf" rund um das Thema Engpässe im pädiatrischen Bereich und Handlungsmöglichkeiten informieren. Jetzt kostenlos registrieren und live dabei sein! Bitte erlauben Sie den Hinweis, dass eine Registrierung auf der Plattform notwendig ist, um die kostenfreien Inhalte sehen zu können.Im Anschluss an die Live-Ausstrahlung steht die Aufzeichnung allen registrierten Teilnehmenden zum Nachstreamen im Mediathek-Bereich (https://webinar.apotheke-adhoc.de/mediathek/) zur Verfügung.APOTHEKE ADHOC ist der unabhängige Branchendienst für den Apotheken- und Pharmamarkt. Der kostenlose Newsletter kann unter www.apotheke-adhoc.de/newsletter abonniert werden.Pressekontakt:Minna Liebmann / APOTHEKE ADHOCFranz-Ehrlich-Straße 1212489 BerlinTelefon: 030 - 80 20 80 560E- Mail: minna.liebmann@el-pato.deInternet: apotheke-adhoc.deOriginal-Content von: APOTHEKE ADHOC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/68717/5622345