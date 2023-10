About You verkündet weiteres Wachstum

Werbung







Der Modehersteller teilte am Dienstagfrüh seinen Konzernumsatz für das dritte Quartal von 554,9 Millionen Euro mit. Damit kann About You das Wachstum zum Vorjahr um 8,3% ausbauen.



Im dritten Quartal konnte About You die Zahl aktiver Kunden um mehr als 17,4 % zum Vorjahresquartal steigern, so bediente der Konzern über 12,5 Millionen Kunden. Der Konzern hat besonders in dem Segment Tech, Media und Enabling ein Wachstum vermelden können, so ist dieser Bereich um 9,5% zum Vorjahr gewachsen. Aufgrund der anhaltenden Investitionen in das eigene Wachstum ergab sich ein bereinigtes EBITDA von -43,1 Millionen €. Der Co-CEO Tarek Müller betont, dass trotz dem schwierigen makroökonomischen Umfeld des Unternehmens die Zahl der aktiven Kunden sowie der Bestellhäufigkeit gewachsen sind. About You gehört nach wie vor zu einer schnell wachsenden digitalen Modeplattformen Europas. Nichtsdestotrotz konnte mit der Aktie im laufenden Jahr nicht viel verdient werden.



Weitergeht es dann zur Mittagszeit um 12 Uhr deutscher Zeit, wenn das Lebensmittelunternehmen und Softdrink Hersteller Pepsico seine Zahlen offenlegen wird. Den Schlusspunkt setzt dann der Drogeriekonzern Procter & Gamble, dieser veröffentlicht seine Resultate dann 18 Uhr deutscher Zeit.





















Quelle: HSBC