About You (AY) hat heute den Halbjahresbericht für das Geschäftsjahr 23/24 veröffentlicht. Das Unternehmen verzeichnete eine leichte Beschleunigung des Umsatzwachstums auf 2,1 % yoy, nach +0,6 % yoy in Q1. Das Umsatzwachstum war in einem rabattintensiven Wettbewerbsumfeld aufgrund der anhaltend hohen Lagerbestände in der Modebranche weiterhin gedämpft. Dies führte auch zu weiterem Druck auf die Bruttomarge (-4,0 Prozentpunkte). Aufgrund saisonaler Muster war das adj. EBITDA im 2. Quartal zwar negativ, der Trend blieb jedoch positiv. Ein anhaltender Promotionsdruck, eine schwache Konsumentenstimmung sowie ein schwacher September-Handel veranlassten das Management, den Umsatzausblick für das Gesamtjahr zu konkretisieren. Die Analysten von AlsterResearch haben den angepassten Ausblick in ihre Schätzungen aufgenommen und sind auch für 24/25 angesichts der anhaltenden Herausforderungen in der Branche etwas vorsichtiger geworden. Insgesamt ergebe sich daraus ein neues Kursziel von EUR 7,00 (alt: EUR 7,30). Dennoch bleibt AY ein KAUF. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/ABOUT%20YOU%20Holding%20SE





