Berlin - Die Deutsche Bahn erhöht ihre Preise im Fernverkehr zum Fahrplanwechsel am 10. Dezember erneut deutlich. Durchschnittlich betrage die Preissteigerung 4,9 Prozent, teilte der Konzern am Dienstag mit.



Um diesen Wert erhöhen sich demnach auch im Durchschnitt die Flexpreise. Neu ist, dass die Kunden künftig auch bei den Flexpreisen durch frühzeitiges Buchen sparen können sollen: Je früher gebucht wird, desto günstiger sollen die Tickets sein - wie stark das Ersparnis genau ausfällt, war zunächst unklar. Die Bahn begründete den Schritt damit, die Auslastung künftig besser steuern zu wollen. Die Preise für die Bahncards steigen um durchschnittlich 4,9 Prozent.



So kostet beispielsweise die BahnCard 25 für die 2. Klasse künftig 62,90 Euro pro Jahr (statt 59,90 Euro). Die Preise für die BahnCard 50 bleiben unverändert - auch Einstiegspreise bei den "Sparpreisen" sollen sich nicht ändern. Auch die Preise für Streckenzeitkarten steigen um durchschnittlich 4,9 Prozent. Das City-Ticket soll künftig bei den Sparpreisen entfallen.

