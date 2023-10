Das Energiemanagement-Unternehmen Eaton gab heute bekannt, dass es den ersten Vertrag zur Lieferung seiner neuen programmierbaren 48-Volt-Steuerung für Abgasnachbehandlungsheizungen für elektrisch beheizte Katalysatoren an einen globalen Nutzfahrzeughersteller abgeschlossen hat. Das schnelle Aufwärmen des Dieselabgasnachbehandlungskatalysators und dessen Warmhalten bei niedriger Motorlast ist für eine optimale Leistung zur Reduzierung schädlicher Stickoxidemissionen (NOx) unerlässlich.

Eaton's eHeater controller warms up the diesel exhaust aftertreatment catalyst to reduce harmful nitrogen oxide (NOx) exhaust emissions. (Photo: Business Wire)

"Eaton wurde als Lieferant für dieses System ausgewählt, weil wir seit langem Lösungen für die Umwandlung von Niederspannung und Leistungselektronik entwickeln", sagte Ben Karrer, Head of Engineering, Low Voltage and Power Conversion, Eatons Mobility Group. "Wir verkaufen seit Jahrzehnten ähnliche Technologien, unter anderem für landwirtschaftliche und militärische Anwendungen weltweit. Dies ist ein Meilenstein für uns, da wir diese innovative Technologie nun auch im Nutzfahrzeugsektor einführen."

Der luftgekühlte elektrische Katalysator-Heizungsregler ist Teil des breiteren 48-Volt-Bordnetzportfolios von Eaton, das mehrere Technologien enthält, die es Herstellern ermöglichen, 48-Volt-Architekturen in Fahrzeuge der nächsten Generation zu integrieren. Eatons Produktpalette an Leistungselektronik für elektrische Heizungen wird für Lösungen mit einer Leistung zwischen 2 und 15 kW entwickelt und arbeitet mit einem Spitzenwirkungsgrad von bis zu 99 %. Das Steuergerät ist so konzipiert, dass es Leistungsbefehle vom Abgasnachbehandlungssystem empfängt, Soft-Start- und Stopp-Funktionen zur Aufrechterhaltung der Spannungsregelung des Systems bereitstellt und diagnostische Rückmeldungen über das Heizelement liefert.

"Das Steuergerät für das Katalysator-Heizgerät enthält die gesamte Leistungselektronik, die erforderlich ist, um das Heizgerät effizient mit Strom zu versorgen, die Motorleistung zu optimieren und sicherzustellen, dass das elektrische System des Fahrzeugs während des Betriebs des Heizgeräts stabil bleibt", sagte Karrer.

Diese Technologie kommt zu einer Zeit, in der die Fahrzeughersteller mit strengeren Emissionsstandards auf der ganzen Welt konfrontiert sind. In den USA führen das California Air Resources Board und die U.S. Environmental Protection Agency in den Jahren 2024 und 2027 strengere Dieselvorschriften ein. In Europa ist die nächste Stufe der Abgasnormen als Euro VII für schwere Diesel-Lkw bekannt. Insgesamt sollen die neuen Vorschriften die NOx-Emissionen aus dem Auspuff um bis zu 90 reduzieren, so dass die Hersteller weltweit gezwungen sind, zusätzliche Strategien zur Emissionsreduzierung wie die elektrische Katalysatorheizung einzusetzen.

Eaton ist ein Unternehmen für intelligentes Energiemanagement, das sich der Verbesserung der Lebensqualität und dem Schutz der Umwelt für Menschen überall auf der Welt verschrieben hat. Wir lassen uns von unserer Verpflichtung leiten, unsere Geschäfte richtig zu machen, nachhaltig zu wirtschaften und unseren Kunden dabei zu helfen, Energie zu verwalten heute und in der Zukunft. Indem wir uns die globalen Wachstumstrends Elektrifizierung und Digitalisierung zunutze machen, beschleunigen wir den Übergang des Planeten zu erneuerbaren Energien, helfen bei der Lösung der weltweit dringendsten Herausforderungen im Energiemanagement und tun das Beste für unsere Stakeholder und die gesamte Gesellschaft.

Eaton wurde 1911 gegründet und feiert das 100-jährige Jubiläum seiner Notierung an der New York Stock Exchange. Im Jahr 2022 erzielten wir einen Umsatz von 20,8 Milliarden US-Dollar und bedienen Kunden in mehr als 170 Ländern. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.eaton.com. Folgen Sie uns auf Twitter und LinkedIn.

