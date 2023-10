© Foto: Unsplash



Die Ölpreise sind zu Wochenbeginn aufgrund des Krieges der Hamas gegen Israel in die Höhe geschnellt. Auf welche Energietitel sich Analysten und Fondsmanager jetzt angesichts des Konflikts konzentrieren.Der Konflikt zwischen Israel und der Hamas wirkt sich zwar nicht direkt auf die Ölversorgung aus, dürfte aber aufgrund von Sorgen um eine breitere Eskalation kurzfristig die Ölpreise in die Höhe treiben, so die Meinung von Analysten. "Die Risikoprämien dürften sich um etwa fünf US-Dollar pro Barrel erhöhen, und zwar nicht nur aufgrund der bisherigen Ereignisse, sondern auch aufgrund des Risikos einer Versorgungsunterbrechung und einer Eskalation", so Josh Young, Chief Investment Officer von …