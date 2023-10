NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hugo Boss auf "Neutral" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Das dritte Quartal der europäischen Luxusgüterunternehmen dürfte die erwartete Verlangsamung der Geschäftstrends bestätigen, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die entscheidende Frage sei, inwieweit diese Abkühlung ins vierte Quartal und ins Jahr 2024 fortgeschrieben werde./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2023 / 20:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2023 / 00:15 / BST

