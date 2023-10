Steigende Renditen bei Staatsanleihen, ein starker US-Arbeitsmarkt, der die Notenbank in Ihrer Zinspolitik bestärkt, eine weitere Kriegs-Eskalation im Nahen Osten und ein damit einhergehend steigender Ölpreis - Zwingt das den Finanzmarkt und den DAX in die Knie, oder besteht noch Hoffnung auf das Wunder des vierten Quartals? Mehr dazu und wie Sie als Anleger jetzt agieren sollten, erfahren Sie in diesem Interview mit Nicolai Tietze von Morgan Stanley und Nicolas Saurenz von Feingold Research.