- Vereinbarung über Landzugang mit der Gemeinde Quero unterzeichnet (Kupfer-Silber-Projekt Don Enrique)

- Tiefere Bohrungen geplant, um ein Porphyrsystem unterhalb der "Brekzienzone" zu erproben (Parag Kupfer-Molybdän-Projekt)

- Treffen mit dem peruanischen Energie- und Bergbauministerium und der regionalen Bergbaubehörde von Lima Nord bezüglich der Genehmigung von Bohrungen

10. Oktober 2023 / IRW-Press / - EV Resources Limited (ASX: EVR) ("EVR" oder "das Unternehmen") freut sich, seinen Aktionären ein Update über die überarbeitete Strategie des Unternehmens mitzuteilen, die sich auf Kupfervorkommen in Nord-, Mittel- und Südamerika konzentriert und nach dem Erwerb des Parag-Projekts (EVR 70 %) in Peru bekannt gegeben wurde.

Die 50%ige Tochtergesellschaft von EVR, Minera Montserrat S.A.C., hat die endgültige Vereinbarung über den Landzugang mit der Gemeinde Quero in der Nähe des Kupfer-Silber-Projekts Don Enrique unterzeichnet. Die Vereinbarung ist das Ergebnis mehrmonatiger Bemühungen und aufgebauter Beziehungen. Die Dreijahresvereinbarung verpflichtet zu Investitionen in Höhe von 250.000 peruanischen Soles (etwa 105.000 AUD) in die Straßeninfrastruktur, die Landwirtschaft und andere gemeinnützige Maßnahmen.

Derzeit bereitet das Unternehmen bei Don Enrique kleinere Umweltanträge vor, die erforderlich sind, um die Vereinbarungen abzuschließen, unter denen EVR bei diesem Projekt ein Bohrprogramm durchführen kann. Diese Kampagne wird zunächst die Aufladbarkeitsanomalie testen, die durch eine Induktionspolarisationsuntersuchung aufgedeckt wurde. (Siehe ASX-Meldung vom 30. Mai 2023: "IP Survey at Don Enrique confirms Immediate Drill Targets").

EVR ist auch bei der Vorbereitung seiner ersten Bohrkampagne auf dem hochgradigen Parag-Kupfer-Molybdän-Projekt weit fortgeschritten. Die Genehmigungs- und Planungsaktivitäten für die Bohrungen, die ursprünglich auf einem 8.000 m langen Diamantbohrprogramm beruhten, werden nach der Neuvermessung von 10.170 m alten Bohrkernen, die im Kernlager aufbewahrt werden, überarbeitet. Die Aktualisierung der geplanten Bohrkampagne folgt der Interpretation dieser Neuvermessung zusammen mit einem umfangreichen Datensatz an Magnetometrie- und Induktionspolarisationsuntersuchungen, die vor kurzem entdeckt wurden.

Als Ergebnis der oben genannten Überprüfung durch das Unternehmen plant EVR neben der Wiederholung von nicht gemeldeten Bohrungen aus der "Gubbins"-Bohrkampagne in den 1990er Jahren zusätzliche tiefere Bohrungen, um das Potenzial für ein Porphyrsystem unterhalb dieser "Brekzienzone" zu testen.

Im Rahmen dieser Vorbereitungen und der Beantragung der erweiterten Bohrkampagne hat das Team von EVR eine Reihe von produktiven Meetings mit Vertretern der Gemeinde Caujul abgehalten, um das vorgeschlagene Programm zu erläutern. Dabei wurde auch ein Investitionsprogramm für die Gemeinde besprochen, bei dem EVR in landwirtschaftliche und infrastrukturelle Projekte zum Nutzen der Gemeinde investieren wird.

Parallel zu den Gesprächen des Unternehmens mit der Gemeinde traf EVR im August und September auch mit dem peruanischen Energie- und Bergbauministerium und der regionalen Bergbaubehörde von Lima Nord sowie mit weiteren Regulierungsbehörden (Regierungsstellen) zusammen, die an dem Genehmigungsverfahren für Bohrungen beteiligt sind. Diese Treffen und behördlichen Eingaben haben insbesondere eine Reihe von zentralen Anforderungen erfüllt, darunter: Gesetzesdekret Nr. 1105 (Vorschriften für den Formalisierungsprozess), Gesetzesdekret Nr. 1336 (detaillierte Vorschriften für den Formalisierungsprozess), Gesetz Nr. 31388 (Verlängerung des Formalisierungsprozesses bis 2024) und Gesetzesdekret Nr. 109 (allgemeines peruanisches Bergbaugesetz, in der jeweils gültigen Fassung).

Die laufenden Bohrgenehmigungsverfahren sollen eine Reihe von Bohrprogrammen ermöglichen, mit denen bekannte hochgradige und freiliegende Brekzienziele erprobt werden sollen, um anschließend eine umfassendere Exploration des Porphyrpotenzials durchzuführen.

Letzten Monat hat EVR in den USA erfolgreich eine erste geologische Überprüfung des Kupfer-Gold-Projekts La Cienega in La Paz County, Arizona, abgeschlossen (siehe ASX-Meldung vom 29. September 2023: "High-Grade Sampling Results From La Cienega Project").

