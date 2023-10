DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:08)

INDEX Stand +- % +-% YtD E-Mini-Future S&P-500 4.376,00 +0,2% +10,4% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.217,25 +0,2% +33,8% Euro-Stoxx-50 4.186,80 +1,8% +10,4% Stoxx-50 3.934,99 +1,3% +7,8% DAX 15.398,24 +1,8% +10,6% FTSE 7.611,77 +1,6% +0,5% CAC 7.132,37 +1,6% +10,2% Nikkei-225 31.746,53 +2,4% +21,7% EUREX Stand +/- Punkte +/- Punkte YtD Bund-Future 128,87 -0,58 -3,93

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 85,93 86,38 -0,5% -0,45 +10,4% Brent/ICE 87,73 88,15 -0,5% -0,42 +7,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.855,69 1.861,30 -0,3% -5,61 +1,8% Silber (Spot) 21,68 21,93 -1,1% -0,25 -9,6% Platin (Spot) 887,25 890,45 -0,4% -3,20 -16,9% Kupfer-Future 3,62 3,65 -0,9% -0,03 -5,1% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Nach der Rally am Vortag vor dem Hintergrund von Sorgen negativer Folgen des Kriegs in Israel für das Ölangebot, kommen die Ölpreise am Dienstag leicht zurück. Ähnlich sieht es beim Gold aus, das zu Wochenbeginn als sicherer Hafen gesucht gewesen und kräftig gestiegen war.

AUSBLICK AKTIEN USA

Während es für die Eröffnung am US-Aktienmarkt zunächst nach einer Verteidigung der jüngsten Gewinne aussieht, werden die Anleihekurse fest erwartet. Mit den Marktzinsen dürfte es also nach unten gehen, was der Stimmung am Aktienmarkt zuträglich sein dürfte. Nachdem die Renditen bereits am Freitag als Reaktion auf einen nur moderaten Lohnanstieg im Rahmen des monatlichen US-Arbeitsmarktberichts gesunken waren, kommen die jüngsten Impulse aus Kreisen der US-Notenbank. Der stellvertretende Fed-Vorsitzende Philip Jefferson sagte, dass die Zentralbank nach dem jüngsten Anstieg der Renditen auf 16-Jahres-Hochs "vorsichtig vorgehen" könne. In die gleiche Kerbe schlug die Präsidentin der Fed-Filiale von Dallas, Lorie Logan; der Anstieg der langfristigen Zinssätze bedeute weniger Notwendigkeit für zusätzliche Erhöhungen, sagte sie. Dazu erfahren die Anleihen auch wieder Zulauf als sicherer Hafen. Auslöser ist der Krieg in Israel nach dem Überfall des Landes durch die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas. Der Stimmung für Aktien und Anleihen zuträglich ist auch, dass die Ölpreise zunächst nicht weiter steigen und damit die Inflation weiter anheizen. Sie waren am Vortag in Reaktion auf die Entwicklung in Israel um über 4 Prozent gestiegen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

17:45 FR/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Keine wichtigen Termine angekündigt

FINANZMÄRKTE EUROPA

Sehr fest - Unterstützend für die Stimmung am Aktien- und am Rentenmarkt wirken taubenhafte Aussagen von US-Notenbankern. Demnach wird der erfolgte kräftige Anstieg der Langfristzinsen als ausreichend gewertet, um die Inflation zu bremsen. Am Anleihemarkt kommen die Kurse dennoch leicht zurück, sie waren am Vortag aber auch bereits sehr stark gestiegen. "Fürs Erste haben die Börsen den Israel-Schock erstaunlich schnell abgeschüttelt. Ein Grund für die Stärke am Aktienmarkt ist sicherlich die verstärkte Nachfrage nach dem sicheren Hafen der Staatsanleihen. Diese Nachfrage drückt die Zinsen. Und die sinkenden Zinsen geben dem Aktienmarkt jetzt die Luft zum Atmen zurück", heißt es von QC Partners. Airbus gewinnen 1,5 Prozent. Positiv wird gewertet, prozentual bezogen auf das Jahresziel in den ersten neun Monaten ein Tick mehr Flugzeuge ausgeliefert wurden als im historischen Vergleich. In der dritten deutschen Reihe steigen About You um 2,9 Prozent. Der Umsatz des Modeeinzelhändlers lag im zweiten Geschäftsquartal unter den Erwartungen, das operative Ergebnis aber leicht darüber, wie Baader Helvea anmerkt. Kontron verteuern sich um 6,2 Prozent nach der Nachricht, dass sich das Unternehmen zwei "Design Wins" mit einem Gesamtvolumen von rund 100 Millionen Euro sichern konnte.

DEVISEN

zuletzt +/- % Di, 8:08 Uhr Mo, 17:08 % YTD EUR/USD 1,0589 +0,2% 1,0564 1,0549 -1,1% EUR/JPY 157,74 +0,5% 157,20 156,70 +12,4% EUR/CHF 0,9592 +0,1% 0,9564 0,9567 -3,1% EUR/GBP 0,8644 +0,1% 0,8637 0,8634 -2,3% USD/JPY 148,99 +0,3% 148,84 148,55 +13,6% GBP/USD 1,2252 +0,1% 1,2230 1,2217 +1,3% USD/CNH (Offshore) 7,2992 +0,1% 7,2905 7,2972 +5,4% Bitcoin BTC/USD 27.601,15 -0,1% 27.644,14 27.497,21 +66,3%

Der Euro zieht etwas an, parallel zu den wieder leicht steigenden Marktzinsen. Dazu hat EZB-Ratsmitglied Robert Holzmann gewarnt, dass die EZB mit zusätzlichen Zinserhöhungen auf neue Schocks reagieren könnte. Er sagte, wenn alles gut gehe, könnte der Straffungszyklus enden, aber "wenn zusätzliche Schocks kommen, und wenn sie die uns vorliegenden Informationen als falsch erweisen, dann müssen wir vielleicht ein oder zwei Mal erhöhen". Holzmann ist einer der schärfsten geldpolitischen "Falken" im EZB-Rat.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Überwiegend fest - Die Börsen profitierten von positiven Vorgaben der Wall Street, wo Aussagen von Vertretern der US-Notenbank stützten, wonach womöglich keine weiteren Zinserhöhungen mehr nötig sein werden. In Tokio stützen daneben ermutigende Daten zum Verbrauchervertrauen und Hinweise auf einen nachlassenden Preisauftrieb. In Seoul drückten Kursverluste im Einzelhandelssektor und bei Fluggesellschaften den Index ins Minus. Der Krieg in Israel verhalf Aktien von Rüstungsunternehmen zu Kursgewinnen. In Seoul verteuerten sich Poongsan um 4,4 und LIG nex1 um 8,2 Prozent. In Tokio legten Mitsubishi Heavy Industries um 5,9 Prozent zu. Aktien der Ölbranche waren gesucht, nachdem der Ölpreis am Vortag kräftig gestiegen war. Fluggesellschaften wurden dagegen verkauft. Japan Airlines verloren 1,9 Prozent und ANA Holdings 0,9 Prozent. Korean Air Lines verbilligten sich um 3,1 Prozent.

Des Weiteren knickten in Hongkong Country Garden um fast 10 Prozent ein. Der hochverschuldete chinesische Immobilienkonzern rechnet eigenen Angaben zufolge nicht damit, allen seinen Zahlungsverpflichtungen rechtzeitig nachkommen zu können. Nach Vorlage überzeugender vorläufiger Geschäftszahlen verbesserten sich in Seoul die Aktien von LG Electronics um 7,2 Prozent.

CREDIT

Nach dem Anstieg der Risikoprämien zu Wochenbeginn infolge des Angriffs der Hamas auf Israel bilden sich die Prämien am Dienstag wieder leicht zurück. Die Finanzmärkte haben die Krise im Nahen Osten damit recht gut verdaut, auch die Ölpreise kommen wieder zurück. Bei einer Ausweitung des Konflikts, die den Iran einbeziehen würde, könnte die Stimmung aber schnell wieder kippen, heißt es im Handel. Unterstützung kommt auch von Seiten der Fed. Aussagen verschiedener Mitglieder der US-Notenbank werden dahingehend interpretiert, dass womöglich keine weiteren Zinserhöhungen in den USA mehr nötig sein werden.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

BAYER

hat in Berkeley im US-Bundesstaat Kalifornien eine neue Zelltherapie-Produktionsanlage eröffnet, wofür 250 Millionen Dollar investiert worden waren.

BMW

hat im dritten Quartal etwas mehr Oberklasseautos ausgeliefert und dabei erneut besonders von der hohen Nachfrage nach vollelektrischen Wagen profitiert. Der Gesamtabsatz kletterte um 5,8 Prozent auf 621.699 Fahrzeuge der Marken BMW, Mini und Rolls-Royce.

MERCEDES-BENZ

hat auch im dritten Quartal 2023 eine starke Nachfrage nach batterieelektrischen Pkw verzeichnet. Die Verkäufe legten um 66 Prozent auf 61.600 Einheiten zu.

RHEINMETALL

hat einen weiteren Auftrag zur Lieferung von Artilleriemunition aus dem Rahmenvertrag mit der Bundeswehr erhalten - mit einem Auftragswert im mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereiche.

ABOUT YOU

hat im zweiten Geschäftsquartal bei leichtem Wachstum seinen operativen Verlust erheblich reduziert. Die Tochter des Hamburger Otto-Konzerns, die sich für das laufende Geschäftsjahr 2023/24 ein ausgeglichenes EBITDA vor Sondereffekten vorgenommen hat, verbuchte ein Minus von 12,9 (Vorjahr: 42,8) Millionen Euro.

DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK

hat Kay Wolf zum neuen Vorstandsvorsitzenden bestellt. Er tritt vorbehaltlich der erforderlichen regulatorischen Genehmigungen am 1. Februar 2024 an und übernimmt die Nachfolge von Andreas Arndt, der nach zehn Jahren Vorstandstätigkeit - davon acht Jahre als Vorstandsvorsitzender - planmäßig seine Aufgaben niederlegt. Wolf kommt von der Deutschen Bank.

ENERGIEKONTOR

hat sich in einem britischen Ausschreibungsverfahren eine feste Strompreisvergütung für fünf schottische Windparkprojekte gesichert. Es wurden Differenzkontrakte für insgesamt mehr als 240 Megawatt bezuschlagt.

AMAZON

Anlässlich des Prime Day bei Amazon hat die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten an fünf Verteilzentren des Versandhändlers zum Streik aufgerufen.

CREDIT SUISSE

Der Financial Stability Board (FSB) hat vorsichtige Kritik am Vorgehen der schweizerischen Behörden bei der Abwicklung der Credit Suisse geübt.

GENERAL MOTORS

wird nun auch in Kanada bestreikt: Die Gewerkschaft Unifor kündigte den Streik für etwa 4.300 Mitglieder am Dienstag kurz nach Mitternacht an. Nach Ablauf der Vertragsfrist am Montag sei keine vorläufige Vereinbarung mit GM erzielt worden, so die Gewerkschaft.

LG ELECTRONICS

hat für das dritte Quartal einen Betriebsgewinn über den bisherigen Markterwartungen in Aussicht gestellt.

PEPSICO

hat im dritten Quartal von einer soliden Nachfrage und höheren Preisen profitiert. Der Snack- und Getränkekonzern übertraf die Erwartungen der Analysten und hob die Gewinnprognose für das Gesamtjahr an.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

October 10, 2023 07:09 ET (11:09 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.