Am 12. Oktober 2023 wird sich die Nasa-Sonde Psyche auf eine über 3,5 Milliarden Kilometer lange Reise zu dem gleichnamigen metallreichen Asteroiden begeben. Wir haben die wichtigsten Fakten zur Mission für dich gesammelt. Eigentlich hätte die Psyche-Mission der Nasa schon im Sommer 2022 starten sollen. Sie musste aber aufgrund von Softwareproblemen verschoben werden. Am Donnerstag, 12. Oktober 2023, ist es jetzt so weit.AnzeigeAnzeige Psyche legt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...