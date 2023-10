DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Holzmann: 1-2 Zinserhöhungen bei neuen Schocks möglich

Die Europäische Zentralbank (EZB) könnte nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Robert Holzmann mit zusätzlichen Zinserhöhungen auf neue Schocks reagieren. Holzmann sagte in einem CNBC-Interview, wenn alles gut gehe, könnte der Straffungszyklus enden, aber "wenn zusätzliche Schocks kommen, und wenn sie die uns vorliegenden Informationen als falsch erweisen, dann müssen wir vielleicht ein oder zweimal erhöhen". Holzmann ist einer der schärfsten geldpolitischen "Falken" im EZB-Rat.

IWF: Weltwirtschaft überraschend robust - Deutschland in Rezession

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat seine Prognosen für das Wachstum der Weltwirtschaft im nächsten Jahr etwas gesenkt und die für das laufende bestätigt. Wie aus dem jetzt veröffentlichten Weltwirtschaftsausblick hervor geht, rechnet er für 2023 mit einem Weltwirtschaftswachstum von 3,0 (Juli-Prognose: 3,0) Prozent und für 2024 mit 2,9 (3,0) Prozent Wachstum. Der IWF prognostiziert, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der USA 2023 um 2,1 (1,8) Prozent steigen wird und 2024 um 1,5 (1,0) Prozent. Für China werden 5,0 (5,2) und 4,2 (4,5) Prozent Wachstum erwartet, für Japan 2,0 (1,4) und 1,0 (1,0) Prozent und für den Euroraum 0,7 (0,9) und 1,2 (1,5) Prozent. Deutschland prognostiziert der IWF nun einen BIP-Rückgang von 0,5 (minus 0,3) Prozent 2023 und einen BIP-Anstieg von 0,9 (1,3) Prozent 2024.

IWF: Weiche Landung in den USA keine ausgemachte Sache

Die Stabilität des weltweiten Finanzsektors hat sich nach Einschätzung des Internationalen Währungsfonds (IWF) seit dem Frühjahr verbessert. In seinem aktuellen Finanzstabilitätsbericht weist der IWF aber darauf hin, dass die aktuellen Asset-Preise auf der Annahme einer weichen konjunkturellen Landung in den USA beruhen, die ein baldiges Ende der Fed-Zinserhöhungen möglich erscheinen ließe. "Aktuelle Entwicklungen in der US-Wirtschaft ähneln jenen bei einer 'weichen Landung' in der Vergangenheit, doch ist das noch keine ausgemachte Sache", heißt es in dem Bericht. Ob die US-Wirtschaft um eine Rezession herum komme, werden davon abhängen, ob die Inflation wie von den Märkten erwarten sinke.

FSB: Credit Suisse hätte anders abgewickelt werden können

Der Financial Stability Board (FSB) hat vorsichtige Kritik am Vorgehen der schweizerischen Behörden bei der Abwicklung von Credit Suisse geübt. Nach einer Überprüfung des internationalen Regelwerks für die Abwicklung von Großbanken im Gefolge der Bankenpleiten in der Schweiz und den USA schreibt der FSB: "Die Überprüfung bestätigt die Angemessenheit und Durchführbarkeit des internationalen Abwicklungsrahmens und kommt zu dem Schluss, dass der Rahmen den schweizerischen Behörden eine durchführbare Alternative zu der Lösung bot, die sie im Fall der Credit Suisse für besser hielten."

IWH: Insolvenzlage im September stabil - Aussicht trüb

Die Zahl der Insolvenzen von Personen- und Kapitalgesellschaften lag im September nach Berechnungen des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) mit 1.016 auf dem Niveau des Vormonats, aber um 33 Prozent höher als im September des vorigen Jahres. Für das vierte Quartal rechnete das Institut mit einem spürbaren Anstieg von Insolvenzen. Die Zahl der Insolvenzen lag im September laut den Angaben um 12 Prozent über dem September-Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2019, also vor der Coronavirus-Pandemie.

Verband: Onlinehandel ohne positive Impulse

Die schwache Konsumstimmung hinterlässt weiter Spuren im deutschen Onlinehandel. Gegenüber dem Vergleichsquartal 2022 sanken Onlineumsätze mit Waren inklusive Mehrwertsteuer und nicht preisbereinigt von Anfang Juli bis Ende September dieses Jahres branchenweit um 13,9 Prozent auf 17.05 Milliarden Euro, wie der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland (BEVH) auf Basis einer Verbraucherbefragung mitteilte. Damit lägen sie im dritten Quartal nominal sogar unter dem Niveau des Vergleichszeitraums im Jahr 2019. Auf den bisherigen Jahresverlauf gesehen gebe es weiterhin keine Abkehr vom bisherigen Negativtrend: Die bis Ende September aufgelaufenen Umsätze lägen 13,7 Prozent unter dem Vergleichswert von 2022.

Scholz: Israel hat Recht auf Selbstverteidigung - Flächenbrand verhindern

Die USA, Deutschland, Frankreich und Italien sind sich laut Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) darin einig, dass Israel ein Recht auf Selbstverteidigung gegen den Angriff der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas hat. Außerdem müsse ein regionaler Flächenbrand verhindert werden. Die Führer der vier Länder hatten am Vorabend in einem Telefonat die aktuelle Lage und weitere Schritte besprochen. Scholz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron erklärten auf einer Pressekonferenz in Hamburg zudem, dass man die humanitäre Hilfe für die palästinensische Bevölkerung nicht aussetzen wolle, da es hier um Unterstützung mit Wasser, Nahrung, Gesundheit und Bildung gehe. Allerdings werde man die Zahlungen erneut überprüfen, um ein Abfließen von Geldern in eine mögliche Unterstützung der terroristischen Struktur ausschließen zu können.

Mehrere Festnahmen in Umfeld mutmaßlicher Lauterbach-Verschwörer

Im Zusammenhang mit der Gruppe mutmaßlicher Reichsbürger, die Sprengstoffanschläge auf die Stromversorgung und die Entführung von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) geplant haben soll, sind am Dienstag mehrere Menschen festgenommen worden. Landeskriminalämter und Generalstaatsanwaltschaften in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Thüringen, Hessen, Bayern und Baden-Württemberg berichteten über Razzien. In Koblenz stehen bereits seit Mai fünf mutmaßliche Mitglieder der Gruppe vor dem rheinland-pfälzischen Oberlandesgericht.

US-Reporter Gershkovich muss in russischer Untersuchungshaft bleiben

Der Wall-Street-Journal-Reporter Evan Gershkovich muss weiter in Untersuchungshaft bleiben. Ein russisches Gericht hat den jüngsten Antrag seiner Anwälte auf Entlassung abgelehnt. Der 31-jährige amerikanische Staatsbürger Gershkovich, der von den russischen Behörden als Auslandskorrespondent akkreditiert wurde, war am 29. März während einer Recherche in der russischen Stadt Jekaterinburg festgenommen worden. Der russische Geheimdienst FSB wirft ihm Spionage vor, eine Anschuldigung, die er, das Wall Street Journal und die US-Regierung vehement zurückweisen.

Deutsche Bahn erhöht Preise im Fernverkehr um durchschnittlich 4,9 Prozent

Die Deutsche Bahn (DB) erhöht ihre Preise im Fernverkehr zum Fahrplanwechsel am 10. Dezember deutlich. Fahrkarten sowie die Bahncard-Rabattkarten würden durchschnittlich 4,9 Prozent teurer, erklärte das Unternehmen. Die Einstiegspreise bei den Super-Sparpreisen und Sparpreisen bleiben demnach hingegen unverändert bei 17,90 und 21,90 Euro.

