Am Donnerstag, den 12. Oktober, lädt phoenix ab 20:15 Uhr zu einem speziellen Themenabend rund um die Parlamentswahlen in Polen ein.Der Abend beginnt mit der Dokumentation "Polen - Zwischen Kriegsangst und neuem Selbstbewusstsein"; Seit Russlands Angriffskrieg strebt Polen an, die größte Landarmee Europas zu formen, unterstützte die Ukraine mit Waffenlieferungen, wird für US-Präsident Biden zum zentralen NATO-Partner im Osten und befindet sich zugleich im Wahlkampf.Um 21:00 folgt die phoenix runde in der Anke Plättner mit Experten und Kenner der polnischen Politik über die bevorstehenden Wahlen, ihre Bedeutung und die möglichen Auswirkungen für unser Nachbarland und Europa.Verfolgen Sie den Themenabend wie gewohnt auf phoenix und online im Stream auf phoenix.de verfügbar.