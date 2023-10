NEW YORK (dpa-AFX) - Dank nachlassender Zinsangst dürften die US-Börsen am Dienstag zunächst stabil ins Rennen gehen und ihren Erholungskurs festigen. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial etwas mehr als eine Stunde vor dem Börsenstart mit plus 0,1 Prozent auf 33 643 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 wird nahezu unverändert erwartet.

Bereits zum Wochenauftakt hatte die Hoffnung auf eine weitere Zinspause der Notenbank Fed die Furcht vor einem Abrutschen der Kurse wegen des Angriffs der palästinensischen Hamas auf Israel verdrängt. Aussagen von Fed-Vertretern ließen Anleger spekulieren, dass es mit Zinserhöhungen vorerst ein Ende haben könnte. Auch am Dienstag werden Marktteilnehmer auf weitere Reden von US-Notenbankern achten.

Die Rendite auf zehnjährige US-Staatsanleihen hat sich mittlerweile von ihrem in der vergangenen Woche erreichten höchsten Stand seit 16 Jahren entfernt und die Ölpreise sind nach ihrem deutlichen Anstieg am Montag wieder im Rückwärtsgang. Auch dank der Aussicht in China auf neue konjunkturelle Stützungsmaßnahmen gingen die Investoren wieder stärker ins Risiko, hieß es aus dem Handel.

Unter den Einzelwerten am Aktienmarkt steht der Getränke- und Snackhersteller Pepsico im Blick, dessen Anhebung der Gewinnprognose die Anleger mit einem vorbörslichen Aufschlag von 1,3 Prozent honorierten.

Unity Software gewannen 4,5 Prozent. Es kam am Markt gut an, dass sich Vorstandschef John Riccitiello beim Software-Entwickler für Videospiele zurückzieht. Damit sollten Investoren wieder Vertrauen gewinnen, sagte ein Analyst./ajx/men

