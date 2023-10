Nairobi, Kenia, Lagos, Nigeria und London (ots/PRNewswire) -- Während sich Y-Combinator (YC) aus Afrika zurückzieht, intensiviert Baobab seine Frühphasen-Investitionsstrategie in Afrika- Neue Kohorten erhalten nach dem Start des Co-Investment-Vehikels von Baobab nun jeweils 100.000 US-Dollar (zuvor 50.000 US-Dollar)- Das Portfolio von Baobab umfasst jetzt 45 Start-ups in 15 LändernBaobab Network ("Baobab"), ein Frühphaseninvestor und Accelerator, der Technologieunternehmen in ganz Afrika unterstützt, hat diese Woche angekündigt, bis 2033 in 1000 Unternehmen investieren zu wollen.Seit dem Start seines Accelerators im Jahr 2019 ist Baobab einer der aktivsten Investoren in ganz Afrika, der seit dem ersten Tag lokal geführte Unternehmen unterstützt. Der Accelerator stellt jedem Unternehmen eine Finanzierung von 100.000 US-Dollar sowie einen 12-wöchigen Accelerator zur Verfügung, der jedes Unternehmen auf die Skalierung vorbereitet.Toby Hanington (Mitbegründer von Baobab) erklärte bei der Bekanntgabe der jüngsten 5 Investitionen, dass Baobab nun über eine Plattform verfüge, mit der es die Anzahl der von ihm geprüften und durchgeführten Investitionen in ganz Afrika drastisch erhöhen könne.Zur neuen Kohorte von Baobab zählen Brandrive, PocketFood und Bunce (alle Nigeria) sowie Kawu (Uganda) und Alal (Senegal). Jedes Unternehmen hat 50.000 US-Dollar direkt von Baobab erhalten und weitere 50.000 US-Dollar über das neu gegründete Co-Investment-Vehikel.Der Rückzug von YC und andere Marktdynamiken, die Baobab optimistisch stimmenAfrika ist nicht immun gegen die globale Marktdynamik, doch Baobab bleibt weiterhin einer der aktivsten Pre-Seed-Investoren in Afrika. Baobab Network hat in diesem Jahr bereits 10 Geschäftsabschlüsse getätigt und im vierten Quartal wird eine weitere große Kohorte erwartet.Darüber hinaus hat Baobab vor kurzem Niama El Bassunie als geschäftsführende Partnerin eingestellt, eine YC-Absolventin und eine der herausragendsten Unternehmerinnen Afrikas.Baobab zählt eine Reihe weltweit führender Unternehmen, Institutionen und Investoren zu seinem Investorenstamm. Sie sind entschlossen, die Zukunft von Baobab als Multi-Produkt-Asset-Management-Plattform zu unterstützen und die nächste Generation von Technologieunternehmen in Afrika voranzutreiben.Informationen zu Baobab NetworkBaobab Network ist ein Frühphaseninvestor und Accelerator, der Technologieunternehmen in ganz Afrika unterstützt. Baobab wurde 2016 gegründet und verfügt über Niederlassungen in Nairobi, Lagos und London. Baobab ist ein sektoral und geografisch agnostischer Investor in Afrika. Unternehmer, die am Baobab-Accelerator teilnehmen, erhalten eine Finanzierung in Höhe von 100.000 US-Dollar sowie Zugang zu einem globalen Netzwerk von Partnern und Co-Investoren. Die Vision von Baobab besteht im Aufbau eines Multi-Produkt-Investmentgeschäfts, das in den nächsten 10 Jahren in 1000 Start-ups in Afrika investiert.Wenn Sie weitere Informationen wünschen, Medienanfragen haben oder mit dem Baobab-Team in Kontakt treten möchten, senden Sie eine E-Mail (mailto:team@thebaobabnetwork.com'subject=Getting%20in%20touch%20with%20Baobab), besuchen Sie unsere Website (https://thebaobabnetwork.com/) oder folgen Sie uns auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/baobab-network/). E-Mail: team@thebaobabnetwork.com© Baobab Network 2023 | Alle Rechte vorbehaltenView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/baobab-network-investiert-in-1000-afrikanische-technologieunternehmen-301952198.htmlPressekontakt:Ambar van der Wath,+447704044545Original-Content von: Baobab Network, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100096927/100912216