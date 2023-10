München (ots) -Starkes Umsatzplus, deutlich mehr Gäste auf Reisen: Studiosus, Europas führender Studienreisen-Veranstalter, blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr (1.1.-31.12.2023). So erzielte die Unternehmensgruppe, zu der auch der Veranstalter Marco Polo gehört, einen Gesamtumsatz von 230.550.000 Euro (2022: 137.486.000 Euro). Die Teilnehmerzahl stieg im gleichen Zeitraum auf 71.950 (2022: 51.714 Teilnehmer).Geschäftsführer Peter-Mario Kubsch: "Wir liegen auf Kurs und können uns über ein starkes Ergebnis freuen. Das ist umso höher einzuschätzen, als das Umfeld weiterhin herausfordernd bleibt." Insbesondere die Nachfrage nach Osteuropa spürte laut Kubsch die Nähe zum Ukraine-Krieg und konnte ihr Potenzial nicht annähernd ausschöpfen.Als Wachstumstreiber entpuppten sich dagegen Länder im Süden Europas wie Griechenland, Italien, Spanien und Portugal. Auch "grüne" Ziele in Nordeuropa waren stark gefragt, besonders Großbritannien, Norwegen und Island. In Nordafrika und Nahost erfreuten sich Marokko, Ägypten und Jordanien steigender Beliebtheit. Auf der Fernstrecke trugen u. a. Reisen in die USA, nach Mittelamerika, Japan, Vietnam, Südafrika und Namibia zum diesjährigen Geschäftserfolg bei.Umfassendes Angebot für die Urlaubssaison 2024Insgesamt neun druckfrische Jahreskataloge hat die Studiosus-Gruppe jetzt für die Urlaubssaison 2024 veröffentlicht und will damit die gestiegene Reiselust weiter befördern. Auf über 1000 Seiten bieten Studiosus und Marco Polo 900 Routen in 110 Länder weltweit. Rund 70 Reisen sind neu im Programm der beiden Veranstalter. Alle Reisen sind nachhaltig gestaltet und durch umfassende CO2e-Kompensation besonders klimaschonend. Studiosus-Reisen punkten dabei durch speziell qualifizierte Reiseleiterinnen und Reiseleiter. Sie werden sorgfältig auf ihre Reise vorbereitet und intensiv geschult. Die Auswahl, Aus- und Weiterbildung ist nach den internationalen Qualitätsnormen DIN EN ISO 9001 und EMAS zertifiziert bzw. validiert.Rundum weltfreundlich: die Unternehmensgruppe StudiosusStudiosus ist der führende Studienreise-Anbieter in Europa. Eine hohe Kundenzufriedenheit, hervorragende Reiseleiterinnen und Reiseleiter und ständige Innovationen sichern Studiosus die Marktführerschaft. Zur Unternehmensgruppe gehört auch die im günstigeren Rundreisen-Segment positionierte Veranstaltermarke Marco Polo. Neben Qualität, Innovation und Sicherheit auf Reisen ist Nachhaltigkeit ein wichtiger Bestandteil der Firmenphilosophie. So setzt sich Studiosus als Gründungsmitglied des "Roundtable Human Rights in Tourism" für faire Arbeitsbedingungen ein. Auf allen Studiosus-Reisen sind die Gäste klimaschonend unterwegs: Neben den Flügen gleicht der Veranstalter auch die Treibhausgas-Emissionen sämtlicher Bus-, Bahn- und Schiffsfahrten sowie Übernachtungen inklusive Verpflegung durch Investitionen in Biogas-Klimaschutzprojekte aus, die nach dem Gold-Standard zertifiziert sind. Für sein Klimaschutzengagement wurde Studiosus mit der EcoTrophea 2022 des Deutschen Reiseverbands (DRV) ausgezeichnet. Internet: www.studiosus.comPressekontakt:Dr. Frano Ilic, Pressesprecher der UnternehmensgruppeTelefon: +49 (0)89 500 60 - 505, E-Mail: frano.ilic@studiosus.comOriginal-Content von: Studiosus Reisen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/40194/5622568