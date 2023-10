Ein Physiker der Universität Portsmouth hat untersucht, ob ein neues physikalisches Gesetz die viel diskutierte Theorie stützen könnte, dass wir lediglich Figuren in einer fortgeschrittenen virtuellen Welt sind. Die Matrix lässt grüßen. Das, was der Mensch erlebt, ist in Wirklichkeit eine künstliche Realität ähnlich einer Computersimulation, in der er selbst ein Konstrukt ist. Das ist eine der Lieblingstheorien des Multimilliardärs Elon Musk und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...