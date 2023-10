Wien (www.fondscheck.de) - Die Universal Investment Gruppe hat Etienne Rougier zum Country Head der Luxemburger KVG berufen, so die Experten von "FONDS professionell".Neben seiner Position als Chief Operating Officer der Unternehmensgruppe werde Rougier damit für das luxemburgische Service-KVG-Geschäft verantwortlich sein. Er trete die Nachfolge von Sofia Harrschar an, die seit 2021 zusätzlich zur Aufgabe als Head of Alternative Investments & Structuring bei Universal Investment auch als Country Head für Luxemburg fungiert habe. ...

