Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der Hamas-Überfall auf Israel macht sich auch im ETF-Handel bemerkbar, so die Deutsche Börse AG."Die Umsätze sind gestiegen", berichte Frank Mohr von der Société Générale. "Eine Verkaufswelle im Aktienbericht sehen wir aber nicht, und schon gar keine Panik." Auch Fabian Wörndl von Lang & Schwarz könne keine größeren Verkäufe von Aktien-ETFs erkennen - im Gegenteil: "Die Zuflüsse in MSCI World-ETFs sind ungebrochen." Aktien aus einigen Branchen kämen sogar besonders gut an, etwa aus der Ölbranche. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...