Der Angriff der Hamas auf Israel hat den Ölpreis gestern kräftig angetrieben. Seither ist er jedoch wieder gefallen. Experten warnen, dass die Erholung nur von kurzer Dauer sein könnte.Dass der Konflikt zwischen Israel und der palästinensischen Hamas den Ölpreis weiter in die Höhe treibt, ist nicht ausgeschlossen. Zwar wirkt sich der überraschende Großangriff auf Israel aktuell weniger stark auf die Preise aus als zunächst befürchtet. Am Dienstag sank der Ölpreis sogar: So fiel West Texas Intermediate (WTI) unter 86 US-Dollar pro Barrel, nachdem er am ersten Handelstag nach dem Angriff um 4,3 Prozent gestiegen war. Der Preis für die Nordseesorte Brent fiel nach dem kräftigen Anstieg am …