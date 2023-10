München (ots) -Klaus Holetschek ist in der konstituierenden Sitzung der CSU-Fraktion auf Vorschlag von Ministerpräsident Markus Söder zum neuen Fraktionschef gewählt worden. Er erhielt 84 Ja-Stimmen von insgesamt von 85 abgegebenen Stimmen.Einstimmig wurden von der Fraktion Ilse Aigner als Kandidatin für das Amt der Landtagspräsidentin und Dr. Markus Söder für die Wahl zum Ministerpräsidenten nominiert. Beide werden vom Plenum des Landtags gewählt.Zu seiner Wahl und der neuen Ausrichtung der Fraktion sagt Klaus Holetschek:"Ich freue mich sehr über dieses Vertrauen der Fraktion und meine neue Aufgabe. Für mich ist klar: Die DNA unserer Fraktion muss sein - wir machen, wir kümmern, wir lösen die Probleme der Menschen. Ich bin mir sicher, die Fraktion wird mit frischem Wind, klarem Kurs und eigener, starker Stimme die Politik in Bayern maßgeblich steuern. Ich sehe die Fraktion nicht als ausführendes Organ der Staatsregierung, sondern als Ideengeber, der eigene Initiativen voranbringt. Denn unsere Abgeordneten sind der Seismograph für das, was die Menschen, für die wir Politik machen, bewegt."Was die anstehenden Koalitionsverhandlungen anbelangt: Die Freien Wähler sollten sich bewusst sein, dass ihre Zugewinne beim Wahlergebnis nicht Ergebnis guter Sacharbeit, sondern eindeutig Sondereffekt der Flugblattaffäre sind. Insofern wären sie gut beraten ihre überzogenen Forderungen deutlich runter zu schrauben. Und Hubert Aiwanger sollte den Bierzeltmodus schnellstens verlassen."Pressekontakt:Ursula HoffmannPressesprecherinE-Mail: ursula.hoffmann@csu-landtag.deMichaela LochnerStv. PressesprecherinE-Mail: michaela.lochner@csu-landtag.deTeresa PersardPressereferentinE-Mail: teresa.persard@csu-landtag.deOriginal-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53955/5622592