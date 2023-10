Lindau (ots) -Protzige Autos, teure Uhren, schicke Klamotten: Gerade auf Social Media verleihen sie dem vermeintlich einfachen Erfolg im Dropshipping Ausdruck - tatsächlich gelingt es jedoch nur den wenigsten Händlern, das Konzept sowohl ertragreich als auch seriös und nachhaltig zu betreiben. Ein Paradebeispiel ist Dennis Naumov, der sich mit nur 21 Jahren durch eine erfolgreiche Karriere im Dropshipping diese Träume ermöglichen konnte. Mit seinem Coaching-Programm ECOMBEAST gibt er seine klaren Strategien an andere aufsteigende Dropshipper weiter und unterstützt sie dabei, einen erfolgreichen Online-Shop aufzubauen. Hier erfahren Sie, wie der Unternehmer den Aufstieg vom Maler zum erfolgreichen Unternehmer mit einem jährlichen Millionenumsatz geschafft hat.Im Dropshipping sehen viele Jungunternehmer eine Möglichkeit, ohne eigene Lagerhalle und eigene Warenversendung schnell einen lukrativen Umsatz machen zu können. Viele Anfänger scheitern allerdings besonders beim Einstieg in die Branche. Häufig liegt das Problem bei einem unzureichenden Coaching, mit dem durchaus fähigen Neuunternehmern der Start in das Business unmöglich gemacht wird. Dass der steigende Gewinn mit dem richtigen Know-how aber definitiv möglich ist, zeigt Dennis Naumov, Gründer und Geschäftsführer von ECOMBEAST: "Auch ich habe anfangs Fehler gemacht, die ich heute als katastrophal einstufe und durch die ich viel Geld verloren habe. Wer im Dropshipping an das falsche Coaching gerät, wird ähnliche Verluste machen - und entgeht dadurch der Möglichkeit, sich ein finanziell unabhängiges Leben aufzubauen.""Mir war schon früh klar, dass ich mir dieses Leben selbst ermöglichen möchte. Mit 16 Jahren habe ich angefangen, mir dies aufzubauen. Im Vergleich zu anderen Coaches habe ich nicht nur theoretisches Fachwissen, sondern habe vor allem eigene praktische Erfahrungen gemacht und kenne auch die negativen Seiten", betont der Experte. Seine Erfahrungswerte und Expertise gibt er mit seinem Coaching ECOMBEAST vor allem an Einsteiger ohne Vorwissen, aber auch an Fortgeschrittene im Dropshipping weiter. Dabei setzt er in der Zusammenarbeit neben seinen bewährten Methoden vor allem auf Ehrlichkeit und Transparenz und verhilft seinen Kunden so zu einem fünf- bis sechsstelligen Umsatz.Wie Dennis Naumovs Weg in die Selbstständigkeit begannDennis Naumovs Erfolgsgeschichte beginnt früh, denn bereits als Schüler hatte er das Ziel, finanziell unabhängig zu werden. Schon in der siebten Klasse wusste er, dass er später sein eigener Chef sein möchte und bereit ist, die extra Meile dafür zu gehen. In der neunten Klasse begann er, Handys zu reparieren und Hüllen zu verkaufen. Auch als Kellner, Maler und Bootsreiniger hat der heutige Gründer eines Millionenunternehmens gearbeitet. So machte der damals 15-Jährige etwa 600 Euro im Monat. Nach dem Abitur wollte er zur Polizei gehen, doch da belief sich sein monatlicher Umsatz bereits auf 10.000 Euro. Aufgrund seines nachweislichen Erfolges entschied er sich für das Geschäft. Mit einem gewissen Risiko war diese Entscheidung natürlich trotzdem verbunden. "Ich habe schon früh in meinem Business Investitionen gewagt, die vielen anderen Dropshippern zu riskant und teuer gewesen wären. Doch in Wissen und gewinnbringenden Kunden habe ich schon immer einen Wert gesehen", so Dennis Naumov.Doch auch bei ihm lief das Geschäft anfangs nicht ohne Rückschläge. "Als ich mit dem Dropshipping begann, habe ich rückblickend viele Fehler gemacht, die mich hohe Summen an Geld gekostet haben", so der heutige Experte weiter. Auch wenn Dropshipping einen günstigen Einstieg in die Selbstständigkeit bietet, ist der Start in das Geschäft ohne nötiges Wissen nicht erfolgversprechend. "Es als Anfänger ohne die Unterstützung eines Experten versuchen zu wollen, ist meist zum Scheitern verurteilt", betont Dennis Naumov aus eigener Erfahrung. Da viele Anfänger diesen Fehler begehen, endet für 90 Prozent die Karriere in diesem Business nach einem Jahr.So verhilft Dennis Naumov auch Anfängern zum ErfolgDennis Naumov und sein selbst aufgebautes Team von Experten bieten mit ihrem Coaching-Unternehmen ECOMBEAST ein Angebot für Neueinsteiger, die bereit sind, zwei bis drei Stunden am Tag in ihr Business zu investieren, um so nachweislich innerhalb von wenigen Wochen zu fünf- bis sechsstelligen Umsätzen zu gelangen. Die virtuelle Beratung beginnt mit einem unverbindlichen Erstgespräch. Nach der Analyse der Ist-Situation durch Dennis Naumov und sein Team wird eine Strategie zur Problemlösung erstellt. Da sich der Experte nachhaltig um seine Teilnehmer kümmert, besteht die Möglichkeit einer langfristigen Zusammenarbeit. Durch seine eigene Erfahrung und den engen Kontakt zu seinen Kunden will er sie vor Rückschlägen und falschen Ratschlägen schützen. Ehrlichkeit ist ihm dabei sehr wichtig, weswegen er diese auch in sein praxisrelevantes Coaching einbringt und sich so auf dem Markt hervorbringt.Die Erfolge dieser Vorgehensweise sprechen dabei für sich: So erreichen nicht nur die Coaching-Teilnehmer innerhalb weniger Wochen fünf- bis sechsstellige Umsätze, der Erfolg zeigt sich auch bei den eigenen Mitarbeitern. "Einer meiner Mitarbeiter, der für die Zoom-Calls zuständig ist, generiert mit seinem eigenen Business mittlerweile einen Umsatz von 200.000 Euro. Das ist beeindruckend", betont der Unternehmensgründer. "Das Wissen, das er durch uns und seine eigenen Erfahrungen sammeln konnte, gibt er heute an unsere Teilnehmer weiter." Dadurch ist es auch anderen Unternehmern möglich, mithilfe der Beratung durch Dennis Naumov und sein Team in kurzer Zeit im Dropshipping durchzustarten.Wollen auch Sie im E-Commerce erfolgreich werden und einen hochprofitablen Online-Shop aufbauen - ohne Rückschläge und Überforderung? Dann melden Sie sich jetzt bei Dennis Naumov (https://www.ecom-beast.de/) von ECOMBEAST und vereinbaren Sie einen Termin für ein unverbindliches Erstgespräch!Pressekontakt:ECOMBEASTDennis NaumovEmail: info@ecombeast.deWebseite: https://www.ecombeast.deOriginal-Content von: ECOMBEAST, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172160/5622591