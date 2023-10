DJ MÄRKTE USA/Aktien gut behauptet erwartet - Anleihen fest

Von Steffen Gosenheimer

NEW YORK (Dow Jones)--Während es für die Eröffnung am Dienstag am US-Aktienmarkt zunächst nach einer Verteidigung der jüngsten Gewinne aussieht, werden die Anleihekurse fest erwartet. Mit den Marktzinsen dürfte es also nach unten gehen, was wiederum der Stimmung am Aktienmarkt zuträglich ist.

"Trotz der sich entwickelnden Situation im Nahen Osten konzentrieren sich die Anleger weiterhin auf die aktuellen Überlegungen der Fed zu den Zinssätzen und die Notwendigkeit, die Inflation einzudämmen", heißt es bei Interactive Investor.

Nachdem die Renditen bereits am Freitag als Reaktion auf einen nur moderaten Lohnanstieg im Rahmen des monatlichen US-Arbeitsmarktberichts gesunken waren, kommen die jüngsten Impulse aus Kreisen der US-Notenbank. Der stellvertretende Fed-Vorsitzende Philip Jefferson sagte, dass die Zentralbank nach dem jüngsten Anstieg der Renditen auf 16-Jahres-Hochs "vorsichtig vorgehen" könne. In die gleiche Kerbe schlug die Präsidentin der Fed-Filiale von Dallas, Lorie Logan; der Anstieg der langfristigen Zinssätze bedeute weniger Notwendigkeit für zusätzliche Erhöhungen, sagte sie.

Zinserhöhungen später im Jahr weniger wahrscheinlich

Dazu sind Anleihen nach längerer Zeit auch wieder als sicherer Hafen gesucht. Auslöser ist der Krieg in Israel nach dem Überfall des Landes durch die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas. Im Zehnjahresbereich liegt die Rendite aktuell 10 Basispunkte niedriger als am Freitag bei 4,70 Prozent.

Am Montag konnte der Markt darauf noch nicht reagieren, weil der Anleihehandel wegen des "Columbus Day" geruht hatte. Am Zinsterminmarkt waren aber die Wahrscheinlichkeiten für nicht weiter steigende Zinsen im November oder Dezember bereits deutlich gestiegen auf 88 bzw. 70 Prozent.

Bis dahin gebe es aber noch jede Menge Wirtschaftsdaten und Fed-Kommentare zu verdauen, warnen Marktexperten. Besonders wichtig dürften die Erzeuger- und Verbraucherinflation für September werden, die am Mittwoch bzw. Donnerstag veröffentlicht werden. Davor haben aber am Berichtstag mit Raphael Bostic, Christopher Waller, Neel Kashkari, Mary Daly vier US-Notenbanker Auftritte, die für Impulse sorgen könnten.

Der Stimmung für Aktien und Anleihen zuträglich ist unterdessen, dass die Ölpreise zunächst nicht weiter steigen und damit die Inflation weiter anheizen. Sie waren am Vortag mit der Sorge einer Ausweitung der Eskalation in Israel um über 4 Prozent gestiegen.

Pepsico-Zahlen kommen gut an

Um 2,4 Prozent nach oben geht es vorbörslich für Pepsico. Der Snack- und Getränkekonzern hat im dritten Quartal die Erwartungen der Analysten übertroffen und die Gewinnprognose für das Gesamtjahr angehoben.

Unity Software machen sogar einen Satz um gut 5 Prozent auf Nasdaq.com. Der Videospielentwickler und Plattformbetreiber hat mitgeteilt, dass CEO John Riccitiello von seinem Amt zurücktritt - weniger als einen Monat nach einer Revolte von Spieleentwicklern gegen eine neue Gebührenregelung.

General Motors kommen dagegen um 0,5 zurück. Der Autokonzern wird nun auch in Kanada bestreikt, nachdem zum Ablauf der Vertragsfrist am Montag keine vorläufige Vereinbarung mit der Gewerkschaft Unifor erzielt worden war. Ford liegen vorbörslich 0,3 Prozent im Minus.

Immunic machen einen Satz um 25 Prozent. Das Unternehmen hat positive Zwischenergebnisse einer Phase-2-Studie eines Mittels gegen progressive Multiple Sklerose vorgelegt.

Lexicon Pharmaceuticals hat sich für sein Herzpräparat Inpefa den Status eines bevorzugten Arzneimittels für Medicare-Patienten gesichert. Das Medikament war im Mai von der FDA zugelassen worden. Die Aktie steigt um 9 Prozent.

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 5,01 -6,3 5,08 59,2 5 Jahre 4,66 -10,2 4,76 65,7 7 Jahre 4,70 -10,4 4,81 73,5 10 Jahre 4,70 -10,5 4,80 81,7 30 Jahre 4,87 -9,8 4,97 90,5 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:08 Mo, 17:08 % YTD EUR/USD 1,0578 +0,1% 1,0564 1,0549 -1,2% EUR/JPY 157,67 +0,5% 157,20 156,70 +12,3% EUR/CHF 0,9593 +0,2% 0,9564 0,9567 -3,1% EUR/GBP 0,8636 +0,0% 0,8637 0,8634 -2,4% USD/JPY 149,05 +0,3% 148,84 148,55 +13,7% GBP/USD 1,2249 +0,1% 1,2230 1,2217 +1,3% USD/CNH (Offshore) 7,3000 +0,1% 7,2905 7,2972 +5,4% Bitcoin BTC/USD 27.534,20 -0,4% 27.644,14 27.497,21 +65,9% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 86,28 86,38 -0,1% -0,10 +10,9% Brent/ICE 88,01 88,15 -0,2% -0,14 +7,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.854,18 1.861,30 -0,4% -7,12 +1,7% Silber (Spot) 21,70 21,93 -1,0% -0,23 -9,5% Platin (Spot) 887,95 890,45 -0,3% -2,50 -16,9% Kupfer-Future 3,60 3,65 -1,3% -0,05 -5,6% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

October 10, 2023 08:40 ET (12:40 GMT)

