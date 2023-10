BUENOS AIRES (dpa-AFX) - Tausende Menschen haben in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires gegen den Angriff der islamistischen Hamas auf Israel protestiert. "Die Hamas greift an. Wisst ihr warum? Manche nennen sie eine politische Partei. Ich nenne sie Mörder", sagte der Vorsitzende der Zionistischen Organisation Argentiniens, Demián Stratievsky, bei der Kundgebung am Montagabend (Ortszeit).

Die jüdische Gemeinde in Buenos Aires ist eine der größten außerhalb von Israel. 1994 kamen bei einem Anschlag auf das Gemeindezentrum Amia 85 Menschen ums Leben, weitere 300 wurden verletzt. Vollständig aufgeklärt ist das Attentat noch immer nicht.

Den Ermittlungen zufolge sollen die Drahtzieher des Anschlags aus der Schiiten-Miliz Hisbollah oder iranischen Regierungskreisen stammen. Auch in den Anschlag zwei Jahre zuvor auf die israelische Botschaft in Buenos Aires mit 29 Toten soll Teheran verwickelt gewesen sein.

Bei dem Angriff der Hamas auf Israel wurden bislang sieben Argentinier getötet, weitere 15 gelten noch als vermisst. Nach Angaben des Außenministeriums in Buenos Aires wollen 625 Staatsbürger aus Israel in ihre Heimat zurückkehren. Außenamt und Verteidigungsministerium planen derzeit eine Rückführungsaktion.