DJ Scholz besorgt über wachsende Unterstützung für die AfD

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich besorgt gezeigt über die jüngsten Erfolge der AfD bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen. Er rief zur Verteidigung der Demokratie auf. In Hessen wurde die AfD zweitstärkste Partei, in Bayern landete sie auf Rang drei. In Umfragen wurde die Unzufriedenheit mit der Migrationspolitik der Bundesregierung als ein wichtiger Punkt für die Wahlentscheidung genannt.

"Die Stimmen, die auf eine rechtspopulistische Partei in Deutschland entfallen sind, müssen uns besorgen", sagte Scholz auf einer Presskonferenz in Hamburg. "Es geht schon um die Verteidigung der Demokratie. Es gibt gar keinen Zweifel daran, dass dort politische Positionen vertreten werden, die mit den Vorstellungen, die wir von Freiheit, Demokratie und Rechtstaatlichkeit, von sozialer Marktwirtschaft, von Sozialstaat und Bildungsstaat haben, nicht gut vereinbar sind, und schon gar nicht mit dem, was wir als gemeinsame europäische Perspektive entwickeln müssen."

Denn ein großer Teil des deutschen Wohlstands und Deutschlands Sicherheit beruhe darauf, dass man zusammenarbeite in der Europäischen Union.

Scholz verwies auf verschiedene Maßnahmen seiner Regierung, die man in den vergangenen Monaten zu Eindämmung der illegalen Migration vorgenommen habe. Auf die Frage nach einem möglichen Kurswechsel in der Migrationspolitik sagte Scholz: "Probleme, die auf der Hand liegen, muss man angehen, und zwar ganz unabhängig von Wahltagen."

Er betonte erneut, dass die Zahl der nach Deutschland kommenden Flüchtlinge zu hoch sei und dass Rückführungen beschleunigt werden müssten. Er lobte zudem die kürzlich beschlossene Asylreform der Europäischen Union als großen Fortschritt und appellierte an das Europäische Parlament, diese schnell zu beschließen. Notwendig sei eine effiziente Antwort auf die irreguläre Migration in Europa und eine bessere Zusammenarbeit zwischen den Ländern.

