ROUNDUP: BMW verkauft mehr Autos - Mercedes-Benz weniger

MÜNCHEN/STUTTGART - Der Autobauer BMW hat seine Verkäufe im dritten Quartal gesteigert und Platz eins im weltweiten Premiumsegment verteidigt. Mercedes-Benz dagegen verkaufte im dritten Quartal weniger Autos und verwies auf Modellwechsel und Lieferengpässe. Bei beiden Konzernen ruckelt es in China. Aber von dort kamen am Dienstag gute Nachrichten für die Branche: Nach einer Delle im Sommer konnten nach Angaben des Branchenverbandes PCA im September wieder mehr Autos ausgeliefert werden.

Deutsche Pfandbriefbank holt neuen Chef von der Deutschen Bank

GARCHING - Bei der unter dem Einbruch des Immobilienmarkts leidenden Deutsche Pfandbriefbank (pbb) übernimmt im nächsten Jahr ein neuer Chef das Ruder: Am 1. Februar 2024 soll der Deutsche Bank-Manager Kay Wolf (47) in den Vorstand aufrücken und nach kurzer Einarbeitung Vorsitzender werden, wie das Unternehmen am Dienstag in Garching bei München mitteilte.

Investorenpläne sorgen für Unmut in Thyssenkrupps Stahlsparte

DUISBURG/ESSEN - Der mögliche Einstieg eines Großinvestors in Thyssenkrupps Stahlsparte sorgt für Kritik von der Arbeitnehmerseite. Dass der tschechische Energie-Milliardär Daniel Kretinsky einen Anteil von 50 Prozent übernehmen und der Konzern diesen Deal schon bis Ende Oktober unter Dach und Fach bringen wolle, sei unseriös und ignoriere die Interessen der Belegschaft, heißt es in einem Flugblatt der IG Metall, das der dpa vorliegt und auf den 9. Oktober datiert ist. Es müsse erst in der Mitbestimmung verhandelt werden. Man lehne den Investor nicht grundsätzlich ab, aber es dürfe keine "Hauruck-Aktion auf Kosten der Beschäftigten geben".

US-Getränkeriese Pepsi hebt erneut Gewinnprognose an



PURCHASE - Der US-Getränkeriese Pepsico wird nach einem überraschend starken Gewinnplus im dritten Quartal noch zuversichtlicher für das laufende Geschäftsjahr. Das um Wechselkursschwankungen bereinigte Wachstum beim Ergebnis je Aktie (EPS) soll mit 13 Prozent einen Prozentpunkt stärker ausfallen als bislang avisiert, stellte Unternehmenschef Ramon Laguarta in Purchase (US-Bundesstaat New York) in Aussicht. Der Umsatz soll aus eigener Kraft weiterhin um 10 Prozent zulegen. Das Management hatte die Jahresziele bereits nach den ersten beiden Quartalen angehoben. Die Pepsi-Aktie lag vorbörslich gut zwei Prozent im Plus.

Technologiekonzern Kontron erhält zwei Aufträge aus der Luftfahrtbranche

LINZ - Der Technologiekonzern Kontron hat zwei Aufträge aus der Luftfahrtbranche mit einem Gesamtvolumen von 100 Millionen Euro an Land gezogen. Das im SDax gelistete Unternehmen wird ab 2024 wesentliche Komponenten eines satellitengestützten Unterhaltungs- und Kommunikationssystems (IFEC) in Flugzeugen mehrerer Fluggesellschaften installieren, wie es am Dienstag in Linz mitteilte. Der Auftrag soll Kontron binnen fünf Jahren einen Umsatz von rund 90 Millionen Euro einbringen.

Chinas Pkw-Nachfrage zieht weiter an - Vorläufige PCA-Daten

PEKING - Auf dem weltweit wichtigsten Automarkt China hat die Nachfrage auch im September weiter angezogen. Die Auslieferungen von Pkw an Endkunden seien gegenüber dem Vorjahresmonat um 6 Prozent auf 2,03 Millionen Autos gestiegen, teilte der Branchenverband PCA (Passenger Car Association) am Dienstag in Peking auf Basis vorläufiger Daten mit. Bereits im August hatte es ein Plus gegeben, im Juni und Juli waren die Verkäufe im Jahresvergleich gefallen. Im September zogen vor allem die Verkäufe von sogenannten New Energy Vehicles mit alternativem Antrieb an, der Großteil davon sind Elektroautos. In dieser Kategorie gab es ein Plus von 21 Prozent auf 743 000 Autos.

Airbus steigert Auslieferungen mit 55 Stück im September leicht

TOULOUSE - Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus hat die Zahl seiner Auslieferungen im September etwas gesteigert. Nach 52 Maschinen im August seien im vergangenen Monat 55 Verkehrsjets an Kunden übergeben worden, teilte der im Dax notierte Konzern am Montag in Toulouse mit. Stand Ende September hat Airbus damit 488 Maschinen ausgeliefert. Für das Gesamtjahr peilt Konzernchef Guillaume Faury 720 Stück an.

Macron: Einigung bei Industriestrom in diesem Monat möglich

HAMBURG - Im Ringen der EU-Länder um eine Strommarktreform und das Bereitstellen von günstigem Industriestrom erwartet Frankreichs Präsident Emmanuel Macron eine Einigung noch in diesem Monat. Deutschland und Frankreich arbeiteten trotz verschiedener Modelle an einer Einigung, sagte Macron am Dienstag zum Abschluss einer Kabinettsklausur beider Länder in Hamburg. Die Herausforderung sei es, die Wirtschaft klimaneutral aufzustellen und gleichzeitig wettbewerbsfähig zu bleiben angesichts der USA, die geringere Energiepreise hätten und weniger abhängig seien.

Österreichischer Stahlkonzern Voestalpine investiert in strombetriebene Hochöfen

LINZ - Der Stahl- und Technologiekonzern Voestalpine in Österreich stellt einige seiner Hochöfen auf klimaschonendere Produktion um. Für rund eine Milliarde Euro entstehe am Standort in Linz ein mit Strom statt Kohle betriebener Hochofen, teilte der Konzern am Dienstag anlässlich des Baubeginns mit. Bereits vor wenigen Wochen war ein ähnliches Projekt in Donawitz begonnen worden. Mit den Umstellungen sollen ab 2027 die Emissionen um rund vier Millionen Tonnen CO2 reduziert werden. Die Menge entspreche fünf Prozent der jährlichen Emissionen in Österreich, hieß es. Die beiden Projekte seien damit ein wichtiger Meilenstein für den Klimaschutz in Österreich, sagte Voestalpine-Chef Herbert Eibensteiner.



Weitere Meldungen



