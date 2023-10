Opel erlebt dank seines Engagements im Elektroautosegment eine Renaissance auf dem Automobilmarkt. Dazu soll auch die Neuauflage eines absoluten Klassikers beitragen, den nicht nur Til Schweiger mochte: Der Manta kommt zurück. Opel Manta, ein Name, der in den Herzen von Autoenthusiasten das Echo vergangener Tage weckt. Denkst du an den Manta, tauchen sofort Bilder auf von wilden Fahrten, schrillen Lackierungen und einer Ära, in der Autos mehr waren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...