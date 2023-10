Top Aktuell: Konferenz des Internationalen Währungsfonds

Werbung







Seit Anfang der Woche findet das jährliche Meeting des Internationalen Währungsfonds in Mexiko statt. Die neusten Publikationen legen bereits erste Einschätzungen des IWF zur Stabilität des Finanzsystems sowie zum ökonomischen Ausblick offen. In der Prognose für das Jahr 2023 bildet Deutschland unter allen Industrieländern das Schlusslicht.



Bereits am Anfang der Woche informierten wir über das am 9. Oktober beginnende jährliche Meeting des Internationalen Währungsfonds (IWF), auch bekannt unter dem Namen: International Monetary Fund (IMF). Die Sonderorganisation mit Sitz in Washington, hat unter anderem die Aufgabe, in Schräglage geratene Länder mit Krediten zu unterstützen und die internationale Zusammenarbeit in der Währungspolitik zu fördern.



Nach der Corona-Krise und dem Ausbruch des Ukraine-Krieges blicken die IWF-Ökonomen auf eine unter Druck stehende Weltwirtschaft, deren Wachstum für das Jahr 2023 auf 3% geschätzt wird. Die Widerstandsfähigkeit der Weltwirtschaft sei jedoch mit einem Blick auf das Wachstum im Jahr 2022 bemerkenswert. Dort wuchs sich die Weltwirtschaft trotz der genannten Krisen um 3,5%.



Die Prognosen für Deutschland sehen im Vergleich zu den restlichen Industrieländern jedoch belastend aus. Der IWF erwartet für dieses Jahr eine sinkende Wirtschaftsleistung von -0,5%. Damit ist Deutschland das einzige Industrieland dessen Wirtschaftsleistung laut den Experten sinken soll.









Quelle: HSBC