Graz (ots) -Öffentlichkeit und Architekten sind gleichermassen zum Einreichen von Vorschlägen eingeladenDaibau, die verlässliche Stimme hinter dem renommierten Daibau Magazin, freut sich, seine neueste Initiative vorzustellen: Daibau Architektur. Mit diesem Projekt möchte Daibau Gebäude und Häuser hervorheben, die sich in Österreich, der Schweiz und Deutschland durch ihre Schönheit, Einzigartigkeit und aussergewöhnliches Design auszeichnen.Daibau Magazin hat sich als führendes Magazin für den Bau und die Verbesserung von Wohnraum im deutschsprachigen Raum (CH (https://www.daibau.ch/magazin), DE (https://www.daibau.de/magazin), AT (https://www.daibau.at/magazin)) etabliert und sieht Daibau Architektur als Möglichkeit, tiefer in die Welt innovativer Designlösungen und Bauwerke einzutauchen. Diese Plattform dient nicht nur als Zeugnis architektonischer Exzellenz, sondern fördert auch die Beteiligung der Gemeinschaft.Architekten, Hausbesitzer und Enthusiasten sind herzlich eingeladen, Gebäude vorzuschlagen, die sie als anerkennungswürdig erachten.Ob es sich um ein zeitgenössisches Gebäude handelt, das Designgrenzen verschiebt, ein österreichisches Landhaus mit besonderem Charme oder ein hochmodernes deutsches Bürogebäude - Daibau möchte darüber berichten."Mit der Einführung von Daibau Architektur möchten wir einen kooperativeren Ansatz zur Vermittlung von Architektur fördern. Es ist eine Gelegenheit, Designlösungen zu präsentieren, für die sich unsere Leser, die breite Öffentlichkeit und Fachleute begeistern", erklärte Urška Vogrin, Projektleiterin von Daibau Architektur für die DACH-Region.Wenn Sie ein Gebäude im Sinn haben oder mehr über die Daibau Architektur Initiative erfahren möchten, besuchen Sie doch unsere Webseite unter www.daibau.ch oder kontaktieren Sie uns unter presse@daibau.ch.Pressekontakt:DAIBAU GmbH0043 676 5205 325presse@daibau.chhttps://www.daibau.ch/https://www.daibau.com/Original-Content von: DAIBAU GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100084165/100912221