Börsenexperte Jim Cramer sieht trotz allgemeiner Marktturbulenzen Cybersicherheits-Werte in einem Bullenmarkt. Er nennt seine vier Top-Aktien."Man sollte immer die Aktien von Unternehmen in Branchen kaufen, in denen die Nachfrage am größten ist", betont der CNBC-Börsenkommentator Cramer in einer Sendung. Seiner Ansicht nach seien effektive Cyber-Abwehrmaßnahmen derzeit am notwendigsten. "Die Litanei von Hackerangriffen hat deutlich gemacht, dass man entweder ein hohes Lösegeld an die Bösewichte zahlen muss oder die Gewinne werden geschlachtet", so Cramer weiter. Angesichts aktueller Hackerangriffe, die Unternehmen wie MGM, Caesars und Clorox in der jüngsten Vergangenheit wirtschaftlich …