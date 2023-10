Wallisellen (ots) -



Mit dem neuen Tourneo Custom legt Ford Pro die Messlatte im Segment der Multifunktions-Fahrzeuge nochmals höher. Der attraktiv-moderne Personentransporter basiert auf einer umfassend neu entwickelten Plattform. Sie vereint eine beispielhafte Vielseitigkeit mit ausgeprägten Komforteigenschaften und einer ganzen Reihe hochmoderner Antriebsoptionen, die neben Allradantrieb auch eine Plug-in-Hybridmotorisierung umfasst. Mit Platz für bis zu neun Personen eignet sich der neue Tourneo Custom für den privaten Gebrauch als geräumiges Familien-Shuttle ebenso wie für den gewerblichen Einsatz. Dies zeigt schon seine lange Liste an Premium-Ausstattungsdetails. Sie reicht von den besonders flexiblen, auf Schienen gelagerten Sitzen in den hinteren Reihen über ein Panorama-Glasdach und ein B&O Audiosystem bis hin zu seitlichen Schiebetüren, die berührungsfrei auf- und zugleiten. Überaus pfiffig präsentiert sich auch das innovative Lenkrad: Es lässt sich flach...



