BVB Aktie legt um über 2,50 Prozent zu - die Gründe und Aussichten

Die BVB Aktie kann sich am Dienstag mit einem Plus von über 2,50 Prozent sehen lassen. Neben der zuletzt wieder positiven sportlichen Entwicklung könnte sich das Umfeld für Aktien angesichts nachlassender Zinssorgen in den USA wieder etwas attraktiver gestalten, woraufhin auch die BVB-Papiere profitieren können. In diesem Zusammenhang rückt die psychologische 4-Euro-Marke wieder in den Fokus der Marktakteure. Nachlassende Zinssorgen in den USA - geopolitische Risiken dürften Anleger aber weiter umtreiben Die Aussicht auf eine in Zukunft behutsamere Geldpolitik in den USA hat den Aktienmärkten und damit auch den Anteilsscheinen der Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA am Dienstag kräftig in die Karten gespielt. Damit blenden Marktakteure die schwelenden geo- und geldpolitischen Risiken zunächst aus. Der Vize-Chef der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) hatte am Montagabend eine in Zukunft behutsamere Geldpolitik signalisiert.

"Wir befinden uns in einer sensiblen Phase des Risikomanagements, in der wir die Gefahr einer unzureichenden Straffung gegen das Risiko einer zu restriktiven Geldpolitik abwägen müssen", so Philip Jefferson. Anleger interpretierten die Worte so, dass das Zinsniveau in Zukunft weniger stark angezogen werden könnte oder sogar Zinssenkungen möglicherweise wieder ein Thema werden.

Die jüngste Eskalation im Nahostkonflikt schwebt allerdings weiterhin wie ein Damoklesschwert über den Köpfen der Marktakteure. Eine erhöhte Volatilität ist für die kommende Tage und Wochen nicht auszuschließen.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

