Im Interview mit DER AKTIONÄR TV spricht David Hartmann von Vontobel über ein wichtiges Thema: Gesundheit. Denn an der Börse bieten sich Anlegern aktuell Möglichkeiten an, von den Entwicklungen in der Pharmaindustrie zu profitieren. Wie diese aussehen, erklärt der Experte für Zertifikate ausführlich und stellt in dem Zusammenhang den Diabetes and Weight Management Basket vor. Welche Chancen sich aus einer Investition ergeben und was Anleger beim Handel mit strukturierten Produkten beachten sollten, erfahren Sie in der Sendung.