© Foto: Richard Drew/AP/dpa



Jeremy Grantham, Mitbegründer der Investmentfirma GMO, warnt im Gespräch mit dem Bloomberg Podcast "Merryn Talks Money" vor einem Crash der US-Märkte. Welche Märkte der Börsenprofi jetzt noch für attraktiv hält.Bereits 2021 hatte Grantham vor einer der größten Blasen aller Zeiten gewarnt. Tatsächlich kam es 2022 zu heftigen Rücksetzern, der S&P 500 verlor fast 20 Prozent. Die Blase begann zu platzen, so erklärt es Grantham. Generell bräuchten Blasen mehrere Jahren um sich zu bilden und auch mehrere Jahre, um zu platzen. In diesem Jahr legte der Abwärtstrend zwar - auch dank der "KI-Mini-Rallye" - eine Pause ein, so Grantham. Doch mittlerweile dürfte die nächste Phase des Abwärtstrends im …