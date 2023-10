VILNIUS (dpa-AFX) - Litauen wird nach der Beschädigung der Gas-Pipeline in der Ostsee zwischen Finnland und Estland die Überwachung seiner strategischen Infrastruktur verstärken. Begründet wurde der Schritt am Dienstag vom Nationalen Krisenmanagementzentrum in Vilnius mit Informationen, die das EU- und Nato-Land von internationalen Partnern erhalten habe.

Mögliche weitere Entscheidungen sollen bei einer Sitzung am Mittwoch beraten werden, bei der zusätzliche Informationen der litauischen Sicherheitsbehörden erörtet werden sollen. Finnland hatte zuvor mitgeteilt, dass äußere Einwirkungen zu Schäden unter Wasser an der Leitung sowie an einem Kabel geführt haben sollen.

Litauen betreibt ein schwimmendes Flüssiggas-Terminal im Ostsee-Hafen von Klaipeda, das Anfang 2015 in Betrieb genommen wurde. Nachdem der Ostseestaat nach Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine seine Energieimporte aus Russland eingestellt hat, wird der litauische Gasbedarf nun vollständig über das Flüssiggas-Terminal gedeckt. Auch die baltischen Nachbarn Lettland und Estland werden darüber versorgt./awe/DP/ngu