Intergeo -- Quectel Wireless Solutions, ein globaler Anbieter von IoT-Lösungen, gibt erfreut bekannt, dass sich Zucchetti Centro Sistemi (ZCS) bei der Ausstattung seiner Roboter-Rasenmäher für die fortschrittliche Technologie des Unternehmens entschieden hat. Die hochmodernen RTK-Rasenmäher Twenty 29, 4.0 4.36 4.50 Elite werden mit dem GNSS-Modul der Serie LG69T von Quectel ausgestattet sein und die Präzision des ZCS Cloud Real-Time Kinematic (RTK) Satellitennavigationssystems nutzen.

Quectel empowers ZCS to revolutionize robotic lawnmowers with machine intelligence and RTK navigation (Photo: Business Wire)

Die Quectel LG69T-Serie bietet Dual-Band-Optionen (L1 L5 oder L1 L2), um bis zu vier globale Konstellationen gleichzeitig zu unterstützen, darunter GPS, Galileo und BDS sowie QZSS. Optional können RTK- und Dead-Reckoning-Technologie integriert werden, um Spitzenleistungen für verschiedene Anwendungen zu gewährleisten. Mit einer Navigationsrate von bis zu 10 Hz ist die LG69T-Serie vielseitig einsetzbar, von Drohnen und Lieferrobotern bis hin zu Präzisionslandwirtschaft, Bergbau, Schifffahrt, Automobiltelematik sowie ADAS und DMS.

Der LG69T-AM erreicht in Verbindung mit ZCS Cloud RTK eine Genauigkeit im Zentimeterbereich. Damit können ein oder mehrere Roboter einen großen Arbeitsbereich von bis zu 30.000 m² (oder sogar 80.000 m² nur unter bestimmten Bedingungen) mit zentimetergenauer Navigation und ohne Begrenzungsdraht bearbeiten. ZCS Cloud RTK nutzt die Synergie von Satellitentechnologie und Cloud-Plattformen, um die Position des Roboters innerhalb eines Radius von 15 km mit Hilfe einer GPS-Antenne ständig zu aktualisieren.

Das bedeutet extrem genaue Navigation und hohe Präzision beim Mähen von Gras mit einem Abstand von bis zu 5 cm vom Rand der Fläche und in engen, schwer zugänglichen Bereichen oder unebenem Gelände mit großen Steigungen, was einen gleichmäßigen und präzisen Schnitt auf der gesamten Fläche sicherstellt. Zu den zahlreichen Vorteilen gehören die Arbeitseffizienz, die Vielseitigkeit des Einsatzes und die Tatsache, dass kein Begrenzungsdraht installiert werden muss. Zudem ermöglicht die Integration dieses innovativen Navigationssystems mit den neuen Gras- und Ultraschallsensoren die Bewirtschaftung großer Flächen mit hoher Genauigkeit, und zwar auch bei Signalverlusten.

"Quectel Wireless Solutions ist sehr erfreut, für ZCS das LG69T-AM Modul für seinen innovativen Roboter-Rasenmäher mit zukunftsweisender Positionierungstechnologie zur Verfügung zu stellen", kommentiert Norbert Muhrer, President und CSO, Quectel Wireless Solutions. "Dieser Rasenmäher nutzt die Funktionalität des hochentwickelten GNSS-Moduls der Serie LG69T von Quectel, um eine Genauigkeit im Zentimeterbereich zu erreichen und eine äußerst präzise Navigation zu ermöglichen."

"Die Zusammenarbeit des Idea Lab (F&E-Bereich) von ZCS mit dem Unternehmen Quectel, Experte für IoT-Lösungen, geht genau in die Richtung, die Rasenmäherroboter von ZCS noch intelligenter zu machen", so Michele Balò, Service Customer Quality Manager, Zucchetti Centro Sistemi. "Die RTK-Cloud-Technologie verbessert die Übertragung von Informationen (zwischen dem Roboter und der Cloud) und erhöht die Genauigkeit der Roboterpositionierung, indem sie die autonome Navigation der Mähroboter optimiert."

Das Idea Lab von ZCS, das sich der Forschung und Entwicklung (F&E) widmet, passt perfekt zur Vision von Quectel, die Intelligenz der ZCS-Rasenmähroboter durch diese Zusammenarbeit zu steigern. Die RTK-Cloud-Technologie verbessert die Übertragung von Informationen (zwischen dem Roboter und der Cloud) und erhöht die Genauigkeit der Roboterpositionierung durch die Optimierung der autonomen Navigation von Mährobotern.

Derzeit ist die RTK-Technologie in bestimmte Modelle der ZCS-Produktpalette integriert, die in erster Linie für größere Gärten konzipiert sind. In naher Zukunft ist geplant, die Verfügbarkeit auf Roboter zu erweitern, die für kleinere bis mittelgroße Grünflächen zugeschnitten sind.

Der ZCS Robotic Lawnmower und das Quectel LG69T Modul werden beide auf der Intergeo am Quectel-Stand in Halle 1.2, Stand A1.012 zu sehen sein.

Über Quectel

Quectels Begeisterung für eine intelligentere Welt treibt uns an, IoT-Innovationen zu beschleunigen. Als stark kundenorientiertes Unternehmen sind wir ein globaler Anbieter von IoT-Lösungen, der durch hervorragenden Support und Service unterstützt wird. Unser wachsendes globales Team von 5.900 Fachleuten gibt das Tempo für Innovationen bei Mobilfunk-, GNSS-, Wi-Fi- und Bluetooth- Modulen sowie Antennen und Dienstleistungen vor.

Unsere internationale Geschäftsleitung verfügt über regionale Niederlassungen und Support auf der ganzen Welt, um das Internet der Dinge (IoT) voranzubringen und den Aufbau einer intelligenteren Welt zu unterstützen.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.quectel.com, LinkedIn, Facebook und X.

Über ZCS

Zucchetti Centro Sistemi Robotics Division Zucchetti entwirft, produziert und vertreibt seit dem Jahr 2000 innovative Hightech-Roboter, die dank der Kombination von Know-how und professionellen Fähigkeiten in den Bereichen IT, Elektronik und Mechanik entwickelt wurden. Die Vorzeigeprodukte sind der technisch fortschrittliche Roboter-Rasenmäher Ambrogio http://www.ambrogiorobot.com mit Modellen, die allen Anforderungen und Schwierigkeiten im Garten gerecht werden, und der revolutionäre Poolreiniger Nemh2o www.nemorobot.com mit exklusiver "kabelloser" Technologie.

