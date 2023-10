BERLIN (dpa-AFX) - Der israelische Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, hat für Solidarität mit der militärischen Antwort Israels auf den blutigen Angriff der islamistischen Hamas geworben. Die israelische Armee werde zurückschlagen und den jüdischen Staat verteidigen, sagte er am Dienstag nach einem Auftritt in der Sitzung der Unionsfraktion im Bundestag. Prosor bedankte sich für die erwiesene Solidarität - und brachte zugleich zum Ausdruck, dass er hoffe, dass diese erhalten bleibe, "wenn sie wahrscheinlich auch andere Bilder sehen (..), wenn wir zurückschlagen".

"Das sind keine Militanten, keine Kämpfer, das sind Terroristen", sagte Prosor über die Hamas. Israel werde dafür sorgen, dass deren Terror-Infrastruktur zerstört werde, "damit das nicht wieder vorkommt". Die israelische Abschreckung müsse dazu dienen, dass man in Zukunft "drei, vier oder fünf Mal" darüber nachdenke, ob man Israel angreifen wolle, sagte Prosor. Er sei wütend, weil Ideologie und Äußerungen der Hamas jahrelang verharmlost worden seien - etwa wenn die Gruppierung geschrieben habe, dass man Juden vernichten soll. "Und wir haben es als Kettengerassel gesehen."

Der vergangene Samstag mit dem Angriff der Hamas werde in die jüdische und israelische Geschichte als schwarzer Tag eingehen, sagte Prosor. Seit dem Holocaust und der Gründung des Staates Israel seien nicht so viele Menschen in Israel barbarisch ermordet worden. Prosor versicherte aber auch: "Israel ist eine kämpfende, lebendige Demokratie. Wir werden diese Demokratie bewahren mit unseren Freunden in der Welt."

Laut Unionsfraktionschef Friedrich Merz (CDU) war der Botschafter von den Abgeordneten zwei Mal mit stehenden Applaus bedacht worden. Prosor war auch von der Grünen- sowie der FDP-Fraktion empfangen worden. Bei der SPD war er bei der Parlamentarischen Linken zu Gast.

Merz versicherte Prosor volle Solidarität und Unterstützung. Deutschland und auch die Unionsfraktion stünden fest an der Seite des israelischen Staates und der Menschen in Israel. Er habe zugesagt, alles zu tun, damit antisemitische und gegen Israel gerichtete Akte in Deutschland unterbunden werden.

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sprach von einem sehr bewegenden Austausch mit Prosor. Er betonte, dass es volle Unterstützung dafür gebe, "dass der Staat Israel mit militärischen Mitteln seine eigene Sicherheit wiederherstellen muss"./bk/sam/DP/ngu