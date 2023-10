BERLIN (dpa-AFX) - Außenministerin Annalena Baerbock hat die Führung der Palästinenser dazu aufgefordert, sich von den Angriffen der islamistischen Hamas auf Israel zu distanzieren. "Distanzieren Sie sich von diesem Terror. Er ist durch nichts zu rechtfertigen. Als Palästinensische Autonomiebehörde stehen Sie in der Pflicht - auch gegenüber Ihrer eigenen Bevölkerung", sagte die Grünen-Politikerin am Dienstag vor dem informellen EU-Außenministertreffen zur Lage in Israel und den Palästinensischen Gebieten, an dem Baerbock per Schalte teilnehmen wollte. Die Gewalt dürfe nicht auf die Westbank übergreifen.

Die Hamas, die unter anderem von der EU als Terrororganisation eingestuft ist, hat die Kontrolle im Gazastreifen. Die Palästinensische Autonomiebehörde regiert im Westjordanland.

Mit Blick auf Finanzhilfen an die Palästinenser sagte die Außenministerin: "In dieser Ausnahmesituation schauen wir nicht nur bei unserer Entwicklungshilfe, sondern auch bei unserer Humanitären Hilfe noch einmal ganz besonders genau hin, auch in intensiver Abstimmung mit den Vereinten Nationen. Wir sind uns aber einig, dass es jetzt völlig falsch wäre, die lebensnotwendige Humanitäre Hilfe für die Zivilbevölkerung einzustellen." In der EU hatte es zuvor Streit über eine mögliche Aussetzung der Zahlungen gegeben.

Weiter sagte Baerbock, Europa stehe geeint an der Seite Israels. "Der Terror der Hamas ist eine dramatische Zäsur und hat ein ungekanntes Maß an Gewalt und Angst über die Menschen in Israel gebracht. Wir sind tief erschüttert. Unsere Gedanken sind bei den Familien der vielen hundert Toten." Das Sondertreffen sei Ausdruck der Solidarität mit Israel./kli/DP/ngu