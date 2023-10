TEL AVIV (dpa-AFX) - Nach den Terrorattacken von militanten Palästinensern aus dem Gazastreifen in Israel und den anhaltenden Kämpfen im Land bleiben die Schulen in Israel vorerst geschlossen. Das berichteten am Dienstag Medien unter Berufung auf die Armee. Geschäfte in vielen Landesteilen dürfen demnach nur dann öffnen, wenn sie einen einfachen Zugang zu Luftschutzbunkern haben.

Zudem seien in den von Raketenangriffen aus dem Gazastreifen gefährdeten Gebieten Zusammenkünfte im Freien auf zehn Personen, in Innenräumen auf 50 beschränkt. In Orten nahe der libanesischen Grenze gelten etwas weniger strenge Auflagen für persönliche Treffen. Alle Beschränkungen gelten mindestens bis Donnerstagabend, könnten den Berichten zufolge aber noch verlängert werden.

Bei den Attacken sowie einem Massaker auf einem Musikfestival hatten palästinensischen Terroristen rund 900 Menschen in Israel getötet. Israel reagierte mit Gegenschlägen im Gazastreifen. Auch aus dem Nachbarland Libanon feuern Militante immer wieder Raketen./cir/DP/ngu