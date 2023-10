Zwischen Zinspolitik, Konjunktursorgen und dem Krieg in Nahost sieht Markus Sievers, Geschäftsführer Apano Investments, ordentlich Bewegung im Markt. Die Stimmung unter den Marktteilnehmern ist laut Apano-Stimmungsindex nahe am Pessimismus. Auch wenn Sievers glaubt, dass das Thema Israel die Märkte nicht lange beschäftigen werden: Sowohl fundamental als auch charttechnisch sehe es derzeit nicht rosig aus. Allerdings deute sich teilweise schon einen kleine Bodenbildung an. Daraus könnte sich möglicherweise schon bald wieder ein Einstiegssignal für Anleger bieten. Mehr dazu im Video!