STOCKHOLM (dpa-AFX) - In einem Teil des Zentrums von Stockholm dürfen ab dem 31. Dezember 2024 keine Autos mit Benzin- oder Dieselmotoren mehr fahren. Darauf hat sich die rot-grüne Verwaltung der schwedischen Hauptstadt verständigt, wie die schwedische Nachrichtenagentur TT und der Rundfunksender SVT am Dienstag berichteten. Ziel sei es, eine bessere Luft und Geräuschumgebung zu schaffen, sagte Verkehrsstadtrat Lars Strömgren zu SVT.

Demnach wird in einer Gegend zwischen den vier zentralen Straßen Kungsgatan, Birger Jarlsgatan, Hamngatan und Sveavägen die sogenannte Umweltzone Klasse 3 eingeführt. In dieser Zone, nicht aber auf den vier genannten Straßen selbst, sind dann grundsätzlich nur noch Elektroautos und emissionsarme Gas-Fahrzeuge erlaubt. Es soll vereinzelte Ausnahmen geben, etwa für Pflege- und Sicherheitsdienste, die Polizei und Rettungswagen.

Es ist das erste Mal, dass diese Zone in Schweden eingeführt werden soll. Am Mittwoch sollte der gesamte Vorschlag dazu präsentiert werden. Die konservative Opposition in Stockholm sprach von "ideologischer Symbolpolitik"./trs/DP/he