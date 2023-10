Das Unternehmen sagt, sie würde bewusst auf alte Behauptungen zurückgreifen, um ihre eigenen Interessen zu unterstützen

Die Adani Group, Indiens führendes integriertes Wirtschaftskonglomerat, gab eine Medienerklärung gegen die Financial Times ab, nachdem diese wiederholt verleumderische Berichte gegen sie veröffentlicht hatte.

Nachdem die FT mit vorangegangenen Versuchen gescheitert ist, recycelt sie diesmal eine sieben Jahre alte, unbegründete Anschuldigung, die auf einem Rundschreiben beruht, in dem 40 indische Kohleimporteure, darunter Adani, wegen überhöhter Preise für Kohleimporte genannt werden. Zu den 40 Namen gehören alle großen indischen Energieerzeuger. Die FT greift jedoch gezielt Adani heraus. Dies geht aus einer Reihe von Anfragen eines Reporters hervor, der den Konzern um Stellungnahme gebeten hat.

Die Financial Times begann ihre irreführende Kampagne im März 2023. Sie publizierte eine inhaltlich nicht korrekte Geschichte über die von der Adani Group beschafften Mittel. Diese falsche Berichterstattung verwirrte Investoren und verbreitete falsche Informationen auf den Märkten, wodurch die Glaubwürdigkeit der Gruppe Schaden nahm. In den vergangenen neun Monaten hat die FT über 20 Berichte und ein Video veröffentlicht, um diese falschen und unbegründeten Informationen zu verbreiten. Und es ist kein Zufall, dass derartige Berichte immer genau vor den Verhandlungsterminen wichtiger Fälle vor den indischen Gerichten erscheinen.

Die nächste Anhörung vor dem Supreme Court im Fall Adani-Hindenburg ist für den 13. Oktober 2023 angesetzt. Der letzte Artikel in der FT mit dem Titel "Secret Paper trail reveals Adani's hidden investors" wurde strategisch kurz vor der letzten Anhörung im August 2023 veröffentlicht.

Die Adani Group gab am 9. Oktober 2023 die folgende Erklärung ab:

"Die Financial Times und ihre Mitarbeiter unternehmen einen erneuten Versuch, alte und unbegründete Anschuldigungen wieder aufzugreifen, um den Namen und das Ansehen der Adani Group zu beschmutzen. Dies ist Teil ihrer groß angelegten Kampagne zur Durchsetzung von Eigeninteressen unter dem Deckmantel des öffentlichen Interesses.

Als Fortsetzung ihrer unerbittlichen Kampagne kommt der nächste Vorstoß von Dan McCrum von der Financial Times, der gemeinsam mit dem OCCRP am 31. August 2023 eine falsche Darstellung gegen die Adani Group veröffentlicht hat. Das OCCRP wird von George Soros finanziert, der sich offen gegen die Adani Group ausgesprochen hat.

Nachdem die FT bereits zuvor bereits gescheitert ist, unternimmt sie nun einen weiteren Versuch, die Adani Group finanziell zu destabilisieren, indem sie eine alte, unbegründete Behauptung über die Überfakturierung von Kohleimporten wieder aufgreift. Die Story der FT bezieht sich auf das General Alert Circular No.11/2016/CI des DRI vom 30. März 2016. Die dreiste Agenda der FT wird durch die Tatsache offenbart, dass sie ausschließlich die Adani Group herausgreift, während in dem Rundschreiben des DRI, der Grundlage der gesamten Berichterstattung, nicht weniger als 40 Importeure genannt werden, darunter auch die Unternehmen der Adani Group. Diese Liste umfasst nicht nur einige der größten privaten indischen Energieerzeuger wie Reliance Infra, JSW Steels und Essar, sondern auch die staatlichen Energieerzeugungsunternehmen in Karnataka, Gujarat, Haryana, Tamil Nadu usw. sowie NTPC und MSTC.

Es ist bemerkenswert, dass im Fall von Knowledge Infrastructure, einem der 40 im General Alert Circular aufgeführten Importeure, der Show Cause Notice des DRI wegen angeblicher Überbewertung bei der Einfuhr von Kohle vom Berufungsgericht (CESTAT) aufgehoben wurde. Ferner wurde die Berufung des DRI vom Supreme Court of India am 24. Januar 2023 mit der Bemerkung zurückgewiesen, dass "wir die Haltung der Regierung, keinen sinnlosen Rechtsstreit zu führen, zu schätzen wissen". Damit wurde die Frage der Überbewertung bei der Einfuhr von Kohle vom höchsten indischen Gericht abschließend geklärt.

Die von der FT geschilderte Geschichte ist ein cleveres Recycling und eine selektive Missdeutung öffentlich zugänglicher Fakten und Informationen mit einer absichtlichen und boshaften Unterschlagung gerichtlicher Beschlüsse, um zu einer vorgefassten Schlussfolgerung zu gelangen. Sie zeugt von geringem Respekt vor den indischen Regulierungs- und Gerichtsverfahren und Behörden. Zudem ignoriert sie bewusst die Tatsache, dass die Beschaffung von Kohle in Indien auf langfristiger Basis durch ein offenes, transparentes, globales Ausschreibungsverfahren erfolgt, wodurch jede Möglichkeit der Preismanipulation ausgeschlossen wird. Die Festlegung der Preise durch die Central Electricity Regulatory Commission (CERC) ist ein offener, transparenter und unabhängiger Prozess, bei dem die Preise nach sorgfältiger Prüfung aller Variablen und in Absprache mit den Energieerzeugern, den Versorgern und den Endverbrauchern festgelegt werden. Daher haben die verschiedenen Interessengruppen mehrere Möglichkeiten, alle Aspekte zu berücksichtigen, die für die Festlegung der Preise ausschlaggebend sind, einschließlich des Importwerts der Kohle. Die Frage einer überhöhten Fakturierung oder Preismanipulation stellt sich daher nicht.

Es ist bedauerlich, dass einige ausländische Organisationen wie die OCCRP, die von einem Teil der ausländischen Medien, Leerverkäufern und einheimischen Partnern unterstützt werden, eine Reihe von Angriffen gegen die Adani Group gestartet haben, deren Ziel vornehmlich darin besteht, den Marktwert des Unternehmens zu drücken. Diese Einzelpersonen und Gruppen, die das gemeinsame Ziel verfolgen, der Adani Group zu schaden, haben ein Drehbuch entwickelt, das von einer eingespielten und professionellen Maschinerie, die sowohl in Indien als auch im Ausland synchron arbeitet, in Perfektion umgesetzt wird.

Es ist sicher kein purer Zufall, dass derartige Berichte immer kurz vor den Verhandlungsterminen wichtiger Fälle vor den indischen Gerichten erscheinen.

Wir weisen alle derartigen falschen und unbegründeten Anschuldigungen zurück und verurteilen auch die vorsätzlichen und motivierten Versuche, die Adani Group zu destabilisieren. Wir sind ein gesetzestreues Unternehmen, das alle Regeln, Vorschriften und Offenlegungspflichten in vollem Umfang einhält und die Rechtsstaatlichkeit respektiert."

